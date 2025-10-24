Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Thời trang và điện ảnh luôn là hai "mặt trận" song song quyết định vị thế của một ngôi sao tại C-biz. Với Triệu Lệ Dĩnh, việc không được các tạp chí thuộc hàng Ngũ Đại Nhất Kim (Big Five) như Vogue hay ELLE mời tham gia sự kiện cuối năm - nơi tập hợp những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới nghệ thuật - chính là một dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Sự quay lưng của giới thời trang, nếu là sự thật, không chỉ đơn thuần là một cuộc "hụt vé" sự kiện mà còn là hồi chuông báo động về con đường phát triển của Triệu Lệ Dĩnh, một nghệ sĩ đang đứng giữa ngã ba đường mà dường như, cô không còn đường lui nào an toàn.

Các sự kiện này không chỉ là dịp để giao lưu mà còn là nơi thể hiện đẳng cấp, mối quan hệ và khả năng tiếp cận các thương hiệu xa xỉ. Trong những năm đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh từng bước khẳng định mình với vai trò đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, trong đó phải kể đến mối quan hệ mật thiết với Dior. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang thay đổi chóng mặt, sự chậm chân, hay nói đúng hơn là sự quay lưng của các tạp chí quyền lực, cho thấy tài nguyên thời trang của cô đang dần bị thu hẹp một cách đáng kể, nhường chỗ cho thế hệ tiểu hoa đán trẻ hơn với lưu lượng bùng nổ hơn, hoặc những Đại Hoa (nữ diễn viên gạo cội) đã củng cố vị thế vững chắc trong giới chính kịch và điện ảnh.

Sự sụt giảm tài nguyên thời trang này có tác động trực tiếp đến giá trị thương mại và hợp đồng quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh. Trong một ngành công nghiệp mà hình ảnh bìa tạp chí và sự xuất hiện tại các tuần lễ thời trang là thước đo không lời cho sự đắt giá, việc bị ngó lơ có thể khiến các nhãn hàng phải cân nhắc lại. Điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn đầy áp lực: khi lưu lượng thảo luận về thời trang giảm, sức hút truyền thông trên mặt trận thương mại cũng giảm theo, đẩy nữ diễn viên vào thế phải tìm kiếm thành công lớn hơn nữa trên mặt trận phim ảnh để bù đắp.

Đoàn phim “Người xây dựng thành phố” vừa công bố poster nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh, đánh dấu cột mốc hơn 500.000 lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video.

Tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, hiện đại, cải cách, xã hội, được xem là một trong những dự án trọng điểm cuối năm 2025, quy tụ dàn sao thực lực và đội ngũ sản xuất uy tín.

Phim do Tôn Hạo đạo diễn, Viên Khắc Bình biên kịch - bộ đôi từng thành công với nhiều dự án chính kịch kinh tế - xã hội. Hai diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai trò trung tâm, tái ngộ sau nhiều năm với hình tượng cán bộ thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Trần Minh Hạo, Chu Viện Nguyên, Tần Tuấn Kiệt, cùng các tên tuổi kỳ cựu như Trương Quốc Cường, Lưu Uy Uy, Lý Khê Nhuế.

“Người xây dựng thành phố” lấy bối cảnh đầu thập niên 1980, khi huyện Bình Xuyên đứng trước thách thức phát triển kinh tế trong làn sóng cải cách mở cửa. Hai cán bộ trẻ Lý Thu Thu (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) kiên định với lý tưởng “thành phố của nhân dân do nhân dân kiến tạo”, cùng nhau khởi xướng dự án xây dựng Nguyệt Hải Trấn - một khu đô thị mới hình thành từ vùng đất bãi bồi hoang sơ.

Không dựa vào ngân sách quốc gia, họ cùng hàng vạn nông dân huy động vốn, liên doanh, từng bước dựng nên một thành phố hiện đại từ con số 0. Trên hành trình đó, những người tiên phong phải đối mặt với vô vàn thử thách - từ rào cản cơ chế, mâu thuẫn lợi ích đến những mất mát cá nhân nhưng vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng cải cách.

Vậy nên, với phim “Người xây dựng thành phố” đang có nhiều điểm cộng, thu hút sự chú ý của khán giả, Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội trở mình nếu dự án này thành công.