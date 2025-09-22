Suốt buổi phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh luôn lơ đãng, thiếu năng lượng và không hoạt ngôn. Không chỉ gặp hạn chế khi giới thiệu sản phẩm đang quảng bá, nữ diễn viên còn thường xuyên dùng máy nhắc chữ. Cô cũng tỏ ra thờ ơ khi nói đến phim “Người xây dựng thành phố” đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh.

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi livestream của "ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện công khai trong thời gian qua. Tuy nhiên, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi khuôn mặt đơ cứng, thiếu linh hoạt, đôi mắt không tập trung nhìn vào ống kính máy quay.

Theo công chúng, nếu không phải Lý Giai Kỳ có nhiều kinh nghiệm để cứu vãn thì buổi livestream cùng Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một thảm họa. Điều này trái ngược với trạng thái trước đây của nàng “tiểu hoa 85”, khiến cô bị người hâm mộ chỉ trích vì sự hời hợt, thiếu chuyên nghiệp.

Dù một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực, giải thích rằng nữ diễn viên là người hướng nội, không thích hợp với việc bán hàng, song dư luận cho rằng, khi đã nhận công việc và thù lao thì Triệu Lệ Dĩnh phải thể hiện xứng đáng.

Bên cạnh thái độ, khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây ra tranh cãi. Sao nữ người Hà Bắc có phần thiếu tự nhiên và gượng gạo hơn trước. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu nữ diễn viên sinh năm 1987 phẫu thuật thẩm mỹ hay đây là dấu hiệu của việc già bị lão hóa.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của truyền hình Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Không xuất thân từ trường lớp chính quy, cô bắt đầu sự nghiệp từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình. Với ý chí và sự kiên trì, cô dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với những bộ phim truyền hình ăn khách như “Lục Trinh truyền kỳ”, “Sam Sam đến rồi”, “Hoa Thiên Cốt” và “Minh Lan truyện”. Nét diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả khắp châu Á. Cô nhiều lần lọt vào danh sách những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn.

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với diễn viên Phùng Thiệu Phong. Cả hai đón con trai đầu lòng và đặt tên thân mật là Tưởng Tưởng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài ba năm. Năm 2021, cả hai thông báo ly hôn, đồng thời cam kết cùng nhau nuôi dưỡng con trai. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh giữ kín đời tư, gần như không công khai hình ảnh của con và hạn chế đề cập đến cuộc sống cá nhân.