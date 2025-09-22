Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Đời sống 22/09/2025 11:47

Sáng 22/9, công an và người thân đang nỗ lực tìm kiếm chị Bùi Bích Phương (22 tuổi, trú phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) mất liên lạc với gia đình 10 ngày nay.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Bùi Bích Phương (SN 2003, trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và đến nay vẫn chưa trở về.

Theo cơ quan công an, gia đình đang vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc với Phương. Bà Phạm Thị Thủy (SN 1973, mẹ ruột của Phương) nghẹn ngào cho biết: “Suốt những ngày qua, gia đình tôi sống trong bất an. Kể từ khi con bỏ đi, mọi người hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của cháu".

Cũng theo bà Thủy: "Trong gia đình không hề có mâu thuẫn, chúng tôi luôn yêu thương và chăm lo cho Phương. Gần đây, cháu có chút buồn phiền do cãi nhau với bạn, nhưng tuyệt nhiên không có khúc mắc nào với người thân. Việc con đột ngột bỏ nhà đi khiến chúng tôi suy sụp...”.

Ngay sau khi phát hiện con mất liên lạc, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Bà Thủy cho biết, gia đình đã gọi điện, nhắn tin khắp nơi, liên hệ bạn bè của Phương, thậm chí đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào.

Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày - Ảnh 1
Bùi Bích Phương rời khỏi nhà từ chiều 11/9 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng gia đình xác minh, rà soát các mối quan hệ, địa điểm mà Phương có thể lui tới, đồng thời mở rộng tìm kiếm để sớm làm rõ sự việc.

Gia đình tha thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Nếu ai có thông tin hoặc tình cờ nhìn thấy chị Bùi Bích Phương, xin vui lòng liên hệ ngay với gia đình qua số điện thoại: 0986.043.468 hoặc 0862.904.593.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

