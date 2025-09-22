Tối 21/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 21/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khi sạc xe đạp điện khiến một cháu trai 14 tuổi tử vong.

Nạn nhân vừa tử vong là cháu YKA (14 tuổi, ngụ buôn Wing, xã Ea Kiết).

Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu YKA, cắm sạc xe đạp điện tại nhà thì bị điện giật. Dù người thân đã lập tức đưa cháu trai đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Ea Kiết, vụ việc là tai nạn rất thương tâm, đáng tiếc nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường, ban tự quản các thôn, buôn tăng cường tuyên truyền, để giúp người dân, đặc biệt là lứa tuổi các em học sinh cần nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn điện giật.

