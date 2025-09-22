Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương

Đời sống 22/09/2025 10:23

Vào khoảng 2h ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Người dân cố dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), khoảng 3h40 ngày 22/9, người dân phát hiện lửa cháy tại một tiệm tạp hóa ở khóm 2 (xã Năm Căn), sau đó lan sang của hàng kinh doanh đồ sắt và một chi nhánh ngân hàng.

Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay sau khi nhận tin cháy, Công an xã Năm Căn phối hợp lực lượng chức năng địa phương điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chữa cháy.

Đến hơn 5h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cháy 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau khiến 3 người bị thương - Ảnh 2
Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng hỗ trợ chữa cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua thống kê bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có 2 căn nhà và một phần chi nhánh ngân hàng bị cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chữa cháy, đồng thời, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại. “Công an xã đang phối hợp lực lượng Công an tỉnh Cà Mau làm rõ nguyên nhân vụ cháy”, Công an xã Năm Căn cho hay.

Ngày giỗ con gái, mẹ ngã quỵ khi tìm thấy thi thể con út 18 tháng dưới ao nước

Ngày giỗ con gái, mẹ ngã quỵ khi tìm thấy thi thể con út 18 tháng dưới ao nước

Sáng sớm 22/9, hàng trăm người đang tiếp tục tìm kiếm cháu T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện thi thể cháu nổi lên trong ao nước gần nhà.

