Hà Nội: Cháy chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Rạng sáng nay (23/12), vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 4 giờ sáng nay 23/12 đã xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội), khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vào thời điểm trên, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một ki-ốt trong chợ Xanh Định Công. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy.
Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay khi các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do có nhiều hàng hóa, vật dụng dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và lan nhanh, có khả năng cháy lan sang các kiốt và nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đã khai thác các nguồn nước, triển khai nhiều mũi chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy. Chính quyền địa phương cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng cảnh sát tiếp cận dập tắt đám cháy.

Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan ra các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.

Đến gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hà Nội: Cháy chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi - Ảnh 4
Đến gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đến 5 giờ 14 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt và được các lực lượng tiếp tục dập tàn, làm mát các cấu kiện để phòng ngừa lửa cháy trở lại.

Đến gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên bên trong chợ lửa vẫn âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ các gian hàng còn cháy và phun nước nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Một người dân cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực giữa chợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã cháy lan sang nhiều gian hàng khiến người dân không kịp dập tắt.

Theo lãnh đạo phường Phương Liệt, vụ cháy không có thương vong về người, khoảng hơn 10 ki-ốt trong chợ bị cháy. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp dập lửa, hạn chế thiệt hại.

