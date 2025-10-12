Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng, 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn

Đời sống 12/10/2025 10:09

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 12/10, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Bình Hàng Tây (Đồng Tháp) thiêu rụi 8 ki-ốt của tiểu thương, hàng hóa hư hại hoàn toàn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng, 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy chợ ở Đồng Tháp. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Rạng sáng 12/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh cũ, tỉnh Đồng Tháp) khiến 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn.

Khoảng 1 giờ 30, người dân phát hiện lửa bốc cao từ khu vực bán quần áo giữa chợ Bình Hàng Tây và kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhiều người hô hoán nhau dập lửa và dùng bình chữa cháy để ngăn cháy lan sang các dãy bên cạnh.

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng, 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn - Ảnh 2
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 quầy kinh doanh của 8 tiểu thương bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo UBND xã Bình Hàng Trung, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 quầy kinh doanh của 8 tiểu thương bị thiêu rụi, toàn bộ hàng hóa trong các ki-ốt bị cháy.

Nguyên nhân vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê thiệt hại.

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng, 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn - Ảnh 3
Nguyên nhân vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ cháy tại chợ thực phẩm Đồng Tháp, hơn 200 người dân cùng tham gia dập lửa. Cụ thể, theo báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ tối 15/8, chợ thực phẩm Tam Nông nằm ven Tỉnh lộ 844, xã Tràm Chim bất ngờ bốc cháy từ bên trong kèm theo tiếng nổ vang, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tràm Chim và các lực lượng như công an xã Phú Cường, lực lượng làm nhiệm vụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự – Cao Lãnh, Phân trại Tạm giam và Quản lý kho vật chứng Tam Nông cùng quần chúng nhân dân hơn 200 người đã nhanh chóng mang theo thiết bị, phương tiện đến khẩn trương dập lửa.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan ra khu dân cư. Sau đó, lực lượng tiếp tục dập tàn lửa tại các ki-ốt. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong 31 ki-ốt đã bị lửa thiêu rụi, trong đó có 10 ki-ốt bị thiệt hại nặng.

Hải Phong: Cháy lớn chợ Rồng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi, hàng hóa hư hỏng nặng

Hải Phong: Cháy lớn chợ Rồng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi, hàng hóa hư hỏng nặng

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư lân cận.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chợ Bình Hàng Tây tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang