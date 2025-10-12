Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng, 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn

Rạng sáng 12/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh cũ, tỉnh Đồng Tháp) khiến 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , rạng sáng 12/10, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Bình Hàng Tây (Đồng Tháp) thiêu rụi 8 ki-ốt của tiểu thương, hàng hóa hư hại hoàn toàn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 1 giờ 30, người dân phát hiện lửa bốc cao từ khu vực bán quần áo giữa chợ Bình Hàng Tây và kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhiều người hô hoán nhau dập lửa và dùng bình chữa cháy để ngăn cháy lan sang các dãy bên cạnh.

Theo UBND xã Bình Hàng Trung, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 quầy kinh doanh của 8 tiểu thương bị thiêu rụi, toàn bộ hàng hóa trong các ki-ốt bị cháy.

Nguyên nhân vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ cháy tại chợ thực phẩm Đồng Tháp, hơn 200 người dân cùng tham gia dập lửa. Cụ thể, theo báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ tối 15/8, chợ thực phẩm Tam Nông nằm ven Tỉnh lộ 844, xã Tràm Chim bất ngờ bốc cháy từ bên trong kèm theo tiếng nổ vang, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tràm Chim và các lực lượng như công an xã Phú Cường, lực lượng làm nhiệm vụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự – Cao Lãnh, Phân trại Tạm giam và Quản lý kho vật chứng Tam Nông cùng quần chúng nhân dân hơn 200 người đã nhanh chóng mang theo thiết bị, phương tiện đến khẩn trương dập lửa.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan ra khu dân cư. Sau đó, lực lượng tiếp tục dập tàn lửa tại các ki-ốt. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong 31 ki-ốt đã bị lửa thiêu rụi, trong đó có 10 ki-ốt bị thiệt hại nặng.