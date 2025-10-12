Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), 3 con giáp buôn may bán đắt, chuyển mình giàu có, nhanh chóng Phú Quý hơn người

Trong 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), Thiên Ấn chiếu mệnh khuyên Dậu sống vô tâm một chút, kệ những kẻ ghét mình và bước tiếp về phía trước. Thừa nhận thiếu sót của bản thân không có nghĩa là tự vùi dập mình. Nếu sai bạn cứ mạnh dạn nhận lỗi và sửa đổi, sau này sẽ không còn ai dám bắt bẻ bạn.

Đường tiền bạc của Dậu hơi bấp bênh, hãy kiên định hơn trong những chuyện liên quan tới tiền bạc. Thời gian này bạn lao lực kiếm tiền, hạn chế ăn chơi, chỉ mong trả được hết nợ và có thể đi du lịch đến nơi mà mình muốn bấy lâu nay.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), khuyến khích tuổi Ngọ dành thời gian cho bạn bè hoặc gia đình nhỏ của mình trong ngày có Tam Hội. Bản mệnh lúc này cũng được nâng đỡ để có thể mang tới niềm vui cho mọi người bằng món quà nho nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn gõ cửa, con giáp tuổi Ngọ có thể chạm tới những nấc thang quan trọng trong cuộc sống. Bằng những suy nghĩ nội tâm, bạn sẽ tìm ra được giải pháp mà trước đó chính bản thân bạn cũng không ngờ tới.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), tuổi Tỵ sẽ bất lợi trong công việc. Bản mệnh có năng lực hành động, biết cách làm việc nhưng hơi nóng tính, bộp chộp nên dễ vấp phải lỗi sai không đáng. Nay đi làm có muộn giờ thì cũng đừng lái xe vội vàng kẻo rước họa vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn mặt tiền bạc rất khởi sắc. Con giáp này sống bằng tiền của chính mình làm ra, tuy cực chút nhưng an lòng, chẳng ai nói được mình. Tuổi Tỵ kiếm tiền này sống tự lập quen rồi nên cũng chẳng lo thiếu, cứ cày cuốc bằng công việc chính thì tiền sẽ vào đều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!