Trong 2 ngày cuối tuần (11-12 tháng 10), 3 con giáp có của nả dồn dập, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Trong 2 ngày cuối tuần (11-12 tháng 10), được cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tý gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Dù là người đã đi làm hay vẫn ngồi trên ghế nhà trường, những thành tích mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này không hề nhỏ.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, bạn và nửa kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

Bởi thế nên tình hình tài chính của bản mệnh mới luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa.

Con giáp tuổi Mão

Trong 2 ngày cuối tuần (11-12 tháng 10), tuổi Mão được quý nhân soi chiếu vận trình nên hứa hẹn mang lại niềm vui bất ngờ. Tính cách hòa đồng và nhiệt tình sẽ giúp bản mệnh rất nhiều trong các cuộc đàm phán hoặc gặp gỡ đối tác. Khi có được cái nhìn thiện cảm thì mọi sự cũng dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên ngũ hành tương xung nên đường tình duyên của tuổi Mão bị ảnh hưởng ít nhiều. Tình yêu đôi lứa gặp nhiều chông gai, trắc trở. Dù tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng định mệnh chẳng giúp cho con giáp này và đối phương dễ dàng đến được với nhau.

Bản mệnh nên nhớ bất cứ việc gì cũng cần phải có lòng quyết tâm, chỉ như vậy mới có thể vượt qua mọi chông gai, thử thách. Và khi có được một người cùng đồng hành, chung bước trên suốt chặng đường đời, thì những thử thách khó khăn đó lại giúp mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó hơn.

Con giáp tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (11-12 tháng 10), Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Thân vẫn đang bộn bề công việc trong ngày nghỉ lễ này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Song cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh thành công sẽ khó tránh khỏi những người nhòm ngó, ghen tị, cần hết sức thận trọng. Lúc này bạn càng phải khiêm tốn, hành xử có chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội, ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.

Thổ sinh Kim còn giúp đường tình duyên của những chú Khỉ rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bạn bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bạn chân thành.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!