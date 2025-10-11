Ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum ở ngõ 180 Kim Hoa bị cháy (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) nằm trong ngõ sâu khoảng 300m khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Theo thông tin từ VOV, sáng 11/10, Công an Hà Nội phát đi thông tin ban đầu liên quan vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 5h sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy trong phố Kim Hoa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2. Đồng thời, do ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6h, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân gồm N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988); N.M.V (SN 2019) đã tử vong.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-5-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-pho-kim-hoa-ha-noi-743926.html