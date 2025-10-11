Nguyễn Như Tiến, 17 tuổi, thừa nhận đã sát hại, hiếp dâm, cướp xe máy của người phụ nữ 23 tuổi đã cho cậu ta đi nhờ xe.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 11/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tại tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để làm rõ hành vi cướp, hiếp dâm và giết người.

Một ngày trước, người dân phát hiện thi thể nữ giới tại khu rẫy làng Mèo, xã la Grai. Trên ngực nạn nhân có nhiều vết đâm, bên cạnh có con dao.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị liên quan điều tra, truy xét. Lực lượng công an nhanh chóng xác định nạn nhân là chị R.M.B. (SN 2002, trú tại làng Del, xã la Krái, tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Như Tiến sau khi bị bắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 7/10, chị B. điều khiển xe máy đưa con đi học. Đến tối, gia đình không thấy chị B. về nhà và đi tìm khắp nơi nhưng cũng không có kết quả.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định Tiến là nghi phạm trong vụ án và đã bắt giữ đối tượng tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tiến khai nhận trưa 7/10, đối tượng đến nhà thờ và xin chị B. đi nhờ về nhà. Quá trình di chuyển, Tiến đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào khu vực rẫy làng Mèo.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân rồi hiếp dâm, cướp xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

