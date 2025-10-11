Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại tầng 4 một căn nhà trên phố Đê La Thành, Hà Nội tối nay (10/10). Ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h26 cùng ngày, tại một ngôi nhà 4 tầng trong khu dân cư gần dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (phường Láng, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Khu vực xảy ra cháy tại tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, cũng chính tại ngôi nhà nêu trên đã xảy ra hỏa hoạn và cảnh sát đã khống chế, tuy nhiên tới tối nay ngôi nhà này lại tiếp tục xảy ra cháy.

Đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ xa, khiến nhiều người đi đường lo lắng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Lê Văn Hưởng - người ở gần hiện trưởng cho biết, tối nay, anh phát hiện ra nhà hàng xóm bị cháy và đã hô hoán để mọi người chạy ra ngoài.

"Lúc phát hiện ra sự việc tôi đã tri hô và chạy đến đập cửa báo cho chủ nhà biết", anh Hưởng nói.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt vào buổi tối - thời điểm nhiều thiết bị điện hoạt động liên tục và ít người để ý. Người dân nên tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ngủ, kiểm tra nguồn điện, bình gas, bếp đun, tránh sạc điện thoại hoặc xe đạp điện qua đêm. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, lối thoát hiểm và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu cháy để xử lý kịp thời.

