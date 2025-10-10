Triệu Lộ Tư khiến các "ông lớn" showbiz từng xem nhẹ cô phải dè chừng

Trong lúc thị trường phim ngắn đang lên ngôi, các nền tảng hàng đầu Trung Quốc đều phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để duy trì số lượng thành viên đăng ký qua các bộ phim có sức hút lớn. Trong lúc này, Triệu Lộ Tư chẳng khác nào "liều thuốc tăng lực" cho Tencent khi trở thành sao nữ có thành tích đứng đầu năm 2025 mà chẳng cần tốn kém chi phí tuyên truyền, quảng bá rầm rộ.

Sau khi bộ phim Khom Lưng kết thúc, Tencent rơi vào khốn cảnh khi không có tác phẩm nào nổi trội, thất bại thảm hại trong cuộc chiến kỳ hè với 2 nền tảng lớn khác là Youku và iQiyi.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên 9X chính là "ngôi sao may mắn" của Tencent khi có tới 3 lần đạt thành tích đáng nể trên nền tảng này.

Những bộ phim trước đó của cô nàng như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn (2020) và Tinh Hán Xán Lạn (2022) đều mang lại lợi nhuận cực khủng cho "ông lớn". Chính vì vậy, netizen suy đoán, Triệu Lộ Tư và Tencent sẽ nhân cơ hội "nối lại duyên xưa" sau tin đồn rạn nứt quan hệ.

Được biết, thuở chưa nổi đình nổi đám, Triệu Lộ Tư từng nhận được sự đầu tư của "ông lớn" Tencent (các sao nữ khác cùng thế hệ như Dương Siêu Việt, Ngu Thư Hân… cũng nhận được đãi ngộ tương tự). Nữ diễn viên Thần Ẩn đã nắm bắt được cơ hội để bật lên trong sự nghiệp, trở thành cái tên hot hit nhất nhì thế hệ sau 1995. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và phía lãnh đạo nền tảng đã chuyển xấu, khiến cô nàng từ "con cưng" biến thành "con ghẻ", không còn nhận được sự hỗ trợ như trước.

Bên cạnh đó, Ngân Hà Khốc Ngu - công ty quản lý của Triệu Lộ Tư cũng có dấu hiệu cầu hòa khi bỏ tiền túi ra "bao VIP" (1 hình thức tăng view cho phim) giúp cô nàng. Phải biết trước đó, công ty quản lý từng nhận nhiều chỉ trích vì tự ý từ chối nhiều dự án hấp dẫn mà không hề để tâm tới suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, hơn nữa cũng không hề bảo vệ cô trước búa rìu dư luận. Thậm chí, cư dân mạng còn phát hiện Ngân Hà Khốc Ngu lén lút bôi đen nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu để tạo sức ép trong cuộc tranh chấp quay quanh việc kết thúc hợp đồng quản lý.