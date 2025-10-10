Lương Triều Vỹ khẳng định 'không ngại đóng cảnh khỏa thân'

Lương Triều Vỹ cho biết nhận được các lời mời đóng phim từ êkíp của nhiều quốc gia trên thế giới, dự định làm việc ở nhiều nền văn hóa.

Triều Vỹ nói về tác phẩm mới - Silent Friend - khi dự sự kiện ở Hong Kong hôm 9/10. Tác phẩm từng chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice tháng 9, lúc đó một số khán giả dự lễ ra mắt nói bất ngờ vì Lương Triều Vỹ có cảnh nude. Khi được hỏi có lo ngại, áp lực gì, tài tử đáp: "Tôi không có gì phải chần chừ cả, hồi đóng Sắc giới tôi đã trải nghiệm điều này, mức độ khỏa thân ở phim mới không dữ dội như Sắc giới".

Silent Friend do Ildikó Enyedi, người Hungary, đạo diễn và viết kịch bản, hãng phim của Đức sản xuất, dự kiến ra rạp tại Đức, sau đó phát hành ở Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore. Sắp tới, Lương Triều Vỹ tham gia các buổi quảng bá tác phẩm.

Lương Triều Vỹ khẳng định 'không ngại đóng cảnh khỏa thân' - Ảnh 1

Phim xoay quanh số phận con người sau đại dịch, bản chất của sự sống và trí tuệ. Triều Vỹ đóng nhà khoa học người Hong Kong mắc kẹt ở Đức, phát hiện những bí ẩn ở cây ngân hạnh cổ trong khuôn viên trường đại học, từ đó tiến hành thực nghiệm trên cây. Để nhập vai, Lương Triều Vỹ nghiên cứu về thần kinh học gần một năm, tìm các chuyên gia để học hỏi kiến thức khoa học.

Lương Triều Vỹ khẳng định 'không ngại đóng cảnh khỏa thân' - Ảnh 2

Lương Triều Vỹ 63 tuổi, từng được CNN xếp vào nhóm 25 diễn viên thành công nhất của châu Á. Anh cũng là sao Hong Kong đầu tiên đoạt giải nam chính xuất sắc tại Cannes năm 2000 với Hoa dạng niên hoa. Năm 2023, Triều Vỹ được trao cúp Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice (Italy). Anh còn từng nhận hàng chục giải thưởng diễn xuất ở châu Á.

Tài tử từng đến Việt Nam quay phim Xích lô của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, năm 1995. Ở tuổi lục tuần, Lương Triều Vỹ duy trì phong độ diễn xuất, năm 2021 anh ghi điểm với vai phản diện Wenwu trong phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

 

