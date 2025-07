Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025

Phim dài 123 phút, lấy bối cảnh năm 1988 tại cảng Cơ Long. Nhân vật Lâm Tiểu Lệ là cô bé lớn lên trong nghèo khó, luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ, người tự do, bất chấp ánh nhìn phán xét của xã hội. Tuy nhiên, mong muốn của Tiểu Lệ vô tình chạm đến vết thương cũ của mẹ cô - A Quyên - người từng có những ước mơ tươi đẹp nhưng bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập. Các nhân vật trong phim như những mảnh gương soi rọi nỗi đau của nhau, nhưng chẳng ai có thể hàn gắn.

Dàn diễn viên gồm Bạch Tiểu Anh, Khưu Trạch, ca sĩ 9m88 (tên thật là Thang Dục Ỷ), Lâm Phẩm Đồng và Lại Vũ Phi. Dự án do nhà quay phim Dư Tĩnh Bình phụ trách hình ảnh.

Người đẹp vốn dự kiến quay phim Thư lan hà thượng của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền trước, sau đó mới thử sức vai trò mới. Nhưng Thư lan hà thượng bị hoãn do đạo diễn mắc chứng sa sút trí tuệ, êkíp chưa tìm được người có thể thay thế Hầu Hiếu Hiền.

Một cái tên đáng chú ý trong danh sách phim tranh giải Sư tử vàng là Silent Friend của nữ đạo diễn người Hungary Ildiko Enyedi, phim lấy bối cảnh tại một vườn thực vật, nơi một cái cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi đóng vai trò "quan sát" con người. Lương Triều Vỹ thủ vai chính, đánh dấu lần đầu nam diễn viên xuất hiện trong một bộ phim châu Âu.

Ông hóa thân thành một nhà thần kinh học nổi tiếng từ Hong Kong đến giảng dạy tại khoa y của Marburg. Đạo diễn Enyedi cho biết bà viết vai diễn này dành riêng cho Lương Triều Vỹ và rất cảm kích khi ông đồng ý tham gia ngay từ lần đọc kịch bản đầu tiên.

Ở hạng mục ngoài tranh giải, loạt phim nổi bật quy tụ dàn sao đình đám cũng đang thu hút sự chú ý là In The Hand of Dante, phim trinh thám tội phạm của Julian Schnabel với sự góp mặt của Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler và Martin Scorsese trong vai người thầy của Dante Alighieri.

Phim bế mạc không tranh giải là Chien 51, một tác phẩm giật gân mang màu sắc dystopia do Cedric Jimenez đạo diễn, quy tụ hai ngôi sao hàng đầu nước Pháp: Adèle Exarchopoulos (Beating Hearts) và Gilles Lellouche (The Stronghold).