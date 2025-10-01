Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 01/10/2025 14:45

Sự xuất hiện tươi tắn, nở nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp và hàng trăm nghìn bình luận tương tác từ người hâm mộ.

Ngày 30/9, Triệu Lộ Tư đã bất ngờ mở buổi livestream trên nền tảng Douyin để ăn mừng thành tích rực rỡ của bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Đây là một trong những dự án truyền hình quan trọng nhất của cô trong năm 2025, vừa ra mắt đã liên tục chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng nhiệt độ phim ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về thành tích, phần tâm sự của Triệu Lộ Tư về vấn đề sức khỏe mới là điều khiến dư luận đặc biệt chú ý. Trong buổi trò chuyện, một khán giả đã khéo léo hỏi thăm tình trạng bệnh mà nữ diễn viên từng chia sẻ trước đó.

Khi được hỏi: “Bệnh tình của chị dạo này có khá hơn không?”, Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng mỉm cười rồi trả lời: “Chuyện này thật sự không thể vội được, đúng không? Mình cũng cần điều chỉnh lại tâm lý của bản thân. Càng nôn nóng thì càng dễ lo lắng, mà càng lo lắng thì càng không tốt. Không thể chỉ vì một bộ phim được đón nhận mà bệnh tự nhiên khỏi, đâu phải vậy đâu đúng không.”

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng' - Ảnh 1

Câu nói của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Weibo và Douyin. Nhiều fan để lại lời động viên, cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện thái độ trưởng thành, biết lắng nghe cơ thể thay vì chạy theo guồng quay công việc.

Đặc biệt, Triệu Lộ Tư cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, trong thời gian tới, cô có lẽ vẫn chưa thể quay lại ngay với lịch trình làm việc dày đặc. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ phải chờ thêm trước khi được gặp lại cô trên trường quay hay các sự kiện giải trí.

Điều khiến phát ngôn của Triệu Lộ Tư gây ấn tượng chính là quan điểm nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong việc chữa bệnh. Thay vì trấn an fan bằng những lời hứa hẹn sớm quay lại, cô thừa nhận cần thời gian để cân bằng cảm xúc.

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng' - Ảnh 2

Trong phim, Triệu Lộ Tư hóa thân thành một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố, dần bươn chải và nỗ lực để trở thành MC nổi tiếng. Từ tình yêu, hôn nhân đến sự nghiệp, Hứa Nghiên phải đối diện vô số biến cố. Câu chuyện ly hôn với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình thủ vai) không chỉ mang đến nỗi đau mà còn trở thành chất xúc tác để cô tìm lại ánh sáng cho chính mình.

Vai diễn này giúp Triệu Lộ Tư rũ bỏ hình ảnh “nữ thần thanh xuân” quen thuộc, thay vào đó là sự trưởng thành, bản lĩnh. Không ít khán giả khen ngợi cô đã truyền tải được chiều sâu cảm xúc, tạo nên nhân vật vừa mong manh vừa kiên cường. Đây cũng là lý do bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng' - Ảnh 3

Sau buổi livestream, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bình luận ủng hộ Triệu Lộ Tư.  Sự đồng cảm lớn từ cộng đồng người hâm mộ cho thấy hình ảnh của Triệu Lộ Tư ngày càng gắn liền với sự chân thành, gần gũi. Thay vì cố gắng tỏ ra hoàn hảo, cô đã chọn cách thành thật, để khán giả thấy rõ mặt yếu đuối của mình. Chính điều này lại giúp cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Ngày 29/9, bộ ảnh cưới của Triệu Lộ Tư chính thức được công bố, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 1 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 18 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Văn Vịnh San bí mật sinh con sau hơn nửa năm 'ở ẩn'

Văn Vịnh San bí mật sinh con sau hơn nửa năm 'ở ẩn'

'Thiên vương Hong Kong' Quách Phú Thành đón con trai chào đời ở tuổi 60

'Thiên vương Hong Kong' Quách Phú Thành đón con trai chào đời ở tuổi 60

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình