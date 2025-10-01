Khi được hỏi: “Bệnh tình của chị dạo này có khá hơn không?”, Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng mỉm cười rồi trả lời: “Chuyện này thật sự không thể vội được, đúng không? Mình cũng cần điều chỉnh lại tâm lý của bản thân. Càng nôn nóng thì càng dễ lo lắng, mà càng lo lắng thì càng không tốt. Không thể chỉ vì một bộ phim được đón nhận mà bệnh tự nhiên khỏi, đâu phải vậy đâu đúng không.”

Ngày 30/9, Triệu Lộ Tư đã bất ngờ mở buổi livestream trên nền tảng Douyin để ăn mừng thành tích rực rỡ của bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Đây là một trong những dự án truyền hình quan trọng nhất của cô trong năm 2025, vừa ra mắt đã liên tục chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng nhiệt độ phim ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về thành tích, phần tâm sự của Triệu Lộ Tư về vấn đề sức khỏe mới là điều khiến dư luận đặc biệt chú ý. Trong buổi trò chuyện, một khán giả đã khéo léo hỏi thăm tình trạng bệnh mà nữ diễn viên từng chia sẻ trước đó.

Câu nói của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Weibo và Douyin. Nhiều fan để lại lời động viên, cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện thái độ trưởng thành, biết lắng nghe cơ thể thay vì chạy theo guồng quay công việc.

Đặc biệt, Triệu Lộ Tư cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, trong thời gian tới, cô có lẽ vẫn chưa thể quay lại ngay với lịch trình làm việc dày đặc. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ phải chờ thêm trước khi được gặp lại cô trên trường quay hay các sự kiện giải trí.

Điều khiến phát ngôn của Triệu Lộ Tư gây ấn tượng chính là quan điểm nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong việc chữa bệnh. Thay vì trấn an fan bằng những lời hứa hẹn sớm quay lại, cô thừa nhận cần thời gian để cân bằng cảm xúc.

Trong phim, Triệu Lộ Tư hóa thân thành một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố, dần bươn chải và nỗ lực để trở thành MC nổi tiếng. Từ tình yêu, hôn nhân đến sự nghiệp, Hứa Nghiên phải đối diện vô số biến cố. Câu chuyện ly hôn với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình thủ vai) không chỉ mang đến nỗi đau mà còn trở thành chất xúc tác để cô tìm lại ánh sáng cho chính mình.

Vai diễn này giúp Triệu Lộ Tư rũ bỏ hình ảnh “nữ thần thanh xuân” quen thuộc, thay vào đó là sự trưởng thành, bản lĩnh. Không ít khán giả khen ngợi cô đã truyền tải được chiều sâu cảm xúc, tạo nên nhân vật vừa mong manh vừa kiên cường. Đây cũng là lý do bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Sau buổi livestream, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bình luận ủng hộ Triệu Lộ Tư. Sự đồng cảm lớn từ cộng đồng người hâm mộ cho thấy hình ảnh của Triệu Lộ Tư ngày càng gắn liền với sự chân thành, gần gũi. Thay vì cố gắng tỏ ra hoàn hảo, cô đã chọn cách thành thật, để khán giả thấy rõ mặt yếu đuối của mình. Chính điều này lại giúp cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.