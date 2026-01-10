Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Sao quốc tế 10/01/2026 17:30

Ngày 9/1, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc nữ diễn viên Hướng Hàm Chi hút thuốc trong phòng kín, khiến các chủ đề liên quan đến cô nhanh chóng leo lên top đầu xu hướng tìm kiếm.

Trong những hình ảnh được lan truyền mới đây, Hướng Hàm Chi đã hút thuốc trong phòng khi chơi mạt chược với bạn bè. Hành vi này lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận về các vấn đề "lệnh cấm hút thuốc trong nhà" và "hình ảnh của người nổi tiếng".

Nhiều ý kiến cho rằng, Hướng Hàm Chi đã vi phạm quy định cấm hút thuốc trong nhà của Bắc Kinh, đồng thời hút thuốc trong không gian kín sẽ gây hại cho sức khỏe người khác. Hướng Hàm Chi còn là một người nổi tiếng nên những hành vi không đẹp dễ bị công chúng lên án gay gắt.

Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, Hướng Hàm Chi không chọn cách im lặng hay biện minh. Cô nhanh chóng đăng bài xin lỗi trên Weibo, thẳng thắn nói: "Hành vi hút thuốc trong nhà của tôi không chỉ làm ảnh hưởng đến người khác mà còn tạo ra tấm gương không tốt. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, tôi sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm. Thực sự rất xin lỗi”.

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín - Ảnh 1

Việc xin lỗi kịp thời của mỹ nhân 23 tuổi được nhiều người đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, so với những nghệ sĩ dù có bằng chứng rõ ràng vẫn chối cãi hoặc chậm trễ phản hồi, thì lời xin lỗi nhanh chóng này ít nhất cũng thể hiện trách nhiệm của người nổi tiếng.

Mặt khác, vì nữ diễn viên đang đi chơi cùng bạn bè thân thiết nên việc cô hút thuốc trong phòng có thể đã được sự đồng ý của mọi người. Dù vậy, những người phản đối nói rằng, lời xin lỗi chỉ là biện pháp nhất thời để xoa dịu dư luận, quan trọng là nghệ sĩ có nghiêm túc kiểm điểm và thay đổi hay không.

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín - Ảnh 2

Chỉ vài ngày trước, truyền thông tung bằng chứng hẹn hò của Hướng Hàm Chi và nam diễn viên Châu Kỳ. Cánh săn ảnh chụp được cảnh hai người ôm ấp, cùng về nhà với nhau.

Châu Kỳ lại đang vướng vào một vụ bê bối khác, khi hot girl mạng Tư Hiểu Địch tuyên bố có quan hệ tình ái với hàng chục sao nam Hoa ngữ, trong đó có Châu Kỳ. Hướng Hàm Chi bị đánh giá là “não yêu đương”, giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến nhờ bộ phim “Người làm ăn lớn” thì lại vướng vào chuyện hẹn hò. Khi bị nhiều người chỉ trích, nữ diễn viên đã tuyên bố trạng thái “độc thân”, đồng nghĩa với việc chia tay Châu Kỳ.

 

