Trong buổi phát trực tiếp tối 13/3, Cửu Thành Mỹ cho biết cô và Điền Hủ Ninh từng có thời gian hẹn hò khoảng hai năm. Theo lời cô, trong lúc vẫn duy trì mối quan hệ, nam diễn viên đã ngoại tình với người phụ nữ khác, đồng thời che giấu việc đã có con. Để củng cố cho lời tố cáo, Cửu Thành Mỹ còn đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh cả hai hôn nhau.

Tuy nhiên, đoạn video được chia sẻ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh có dấu hiệu được tạo bằng công nghệ AI, thậm chí có người nhận định các cảnh trong clip được ghép từ những bức ảnh từng xuất hiện trên Weibo trước đó.

Buổi livestream nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, kéo theo lượng lớn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều chủ đề như “Cửu Thành Mỹ tố Điền Hủ Ninh ngoại tình có con” hay “Cửu Thành Mỹ đăng video hôn với Điền Hủ Ninh” nhanh chóng lọt danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo.

Trước làn sóng bàn tán, phía studio của Điền Hủ Ninh đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. “Ông Điền Hủ Ninh hiện trong tình trạng độc thân, chưa từng kết hôn và cũng không có con. Những tin đồn cho rằng ông ‘không còn độc thân’ hay ‘đã kết hôn và có con’ đều là sự bịa đặt mang tính ác ý, hoàn toàn không có cơ sở sự thật”, phía công ty cho biết.

Dù vậy, sau buổi phát trực tiếp gây xôn xao, Cửu Thành Mỹ tiếp tục có động thái mới trên Douyin khi đăng tải một loạt hình ảnh chụp cùng Điền Hủ Ninh. Bài đăng gồm hàng chục bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật của cả hai trong quá khứ. Đáng chú ý, hot girl này còn gắn thẻ trực tiếp tài khoản của nam diễn viên trong bài viết, khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút thêm sự chú ý.

Hiện, có thông tin cho biết Điền Hủ Ninh và bạn diễn Tống Tử Du đã bị đưa vào danh sách cấm sóng của Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc. Nguyên nhân là Nghịch Ái đã "lách luật" phát sóng, vi phạm quy định của cơ quan quản lý văn hóa. Nhiều năm qua, thể loại phim tình cảm LGBTQ+ vốn bị nghiêm cấm sản xuất, phát sóng ở Trung Quốc.

Trước đó không lâu, Nghịch Ái cũng bị xóa khỏi nền tảng xem phim trực tuyến, đồng thời siêu thoại (nhóm trên mạng xã hội Weibo dành cho người hâm mộ) của phim đã bị xóa bỏ, các từ khóa liên quan tới tác phẩm này bị hạn chế tìm kiếm.

Điền Hủ Ninh là diễn viên trẻ của Trung Quốc, sinh năm 1997 tại tỉnh Sơn Đông. Trước khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, anh từng hoạt động trên mạng xã hội với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Năm 2020, nam diễn bắt đầu tham gia các dự án phim truyền hình và web drama.

Điền Hủ Ninh dần được khán giả chú ý qua một số tác phẩm như Initial Love, Sweet Trap và đặc biệt là web drama Nghịch Ái, trong đó anh đảm nhận vai Trì Trừng.