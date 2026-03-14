Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sao quốc tế 14/03/2026 08:30

Gần đây, tay săn ảnh (paparazzi) nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy tiết lộ trong livestream rằng: Lưu Diệc Phi kể từ khi chia tay Song Seung Hun vào năm 2018, suốt 8 năm qua vẫn giữ tình trạng độc thân, chưa từng có mối quan hệ tình cảm mới.

Trong buổi livestream mới đây, tay săn ảnh kiêm hot blogger Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ ngôi sao Thần điêu đại hiệp vẫn độc thân suốt 8 năm qua. Người này cho hay suốt khoảng thời gian theo dõi Lưu Diệc Phi, cô không hẹn hò ai, hầu hết thời gian ra ngoài chỉ đi cùng mẹ ruột.

“Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, bọn tôi thường xuyên thấy cô ấy ra ngoài, nhưng chỉ đơn giản là đi dạo phố thôi. Mỗi lần tôi đều ôm chút hy vọng xem Lưu Diệc Phi đi với ai, nhưng kết quả thì khoảng 90% là đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Thông tin Lưu Diệc Phi vẫn sống độc thân, không có bạn trai ở tuổi 38 thu hút sự chú ý. Nhiều dân mạng bày tỏ thắc mắc lý do diễn viên có ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp ổn định lại chọn cuộc sống độc thân.

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua - Ảnh 1

Mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi thừa nhận cho đến nay vẫn là tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim “Tình yêu thứ ba” năm 2015.

Song Seung Hun nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, còn Lưu Diệc Phi thì luôn giữ thái độ kín đáo.

Khi chia tay vào năm 2018, phía nam diễn viên cho biết lý do là “ít gặp nhau vì bận rộn”. Nhưng truyền thông cho rằng, nguyên nhân cặp đôi tan vỡ có thể do bất đồng quan điểm.

Song Seung Hun hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Khi hai người hẹn hò, anh đã ngoài 40 tuổi và mong muốn sớm kết hôn, sinh con, thậm chí hy vọng sau khi kết hôn, bạn đời có thể tập trung cho gia đình.

Nhưng lúc đó Lưu Diệc Phi đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh, còn sang Hollywood đóng phim, nên không thể đáp ứng mong muốn của anh. Cô không muốn hy sinh sự nghiệp diễn xuất vì hôn nhân.

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua - Ảnh 2

Sau khi chia tay, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngày càng thăng tiến. Các bộ phim “Mộng hoa lục”, “Đi đến nơi có gió”, “Câu chuyện hoa hồng” lần lượt thành công lớn.

Giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi được xếp top đầu của giới giải trí Trung Quốc. Hiện cô đang đảm nhận vai trò đại sứ của các thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, Bvlgari và hàng chục thương hiệu khác.

Gần đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris với tư cách đại sứ toàn cầu Louis Vuitton, gây ấn tượng mạnh với chiếc váy đỏ đính hoa nổi và khí chất cuốn hút.

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