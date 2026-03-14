Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sao quốc tế 14/03/2026 08:30

Gần đây, tay săn ảnh (paparazzi) nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy tiết lộ trong livestream rằng: Lưu Diệc Phi kể từ khi chia tay Song Seung Hun vào năm 2018, suốt 8 năm qua vẫn giữ tình trạng độc thân, chưa từng có mối quan hệ tình cảm mới.

Trong buổi livestream mới đây, tay săn ảnh kiêm hot blogger Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ ngôi sao Thần điêu đại hiệp vẫn độc thân suốt 8 năm qua. Người này cho hay suốt khoảng thời gian theo dõi Lưu Diệc Phi, cô không hẹn hò ai, hầu hết thời gian ra ngoài chỉ đi cùng mẹ ruột.

“Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, bọn tôi thường xuyên thấy cô ấy ra ngoài, nhưng chỉ đơn giản là đi dạo phố thôi. Mỗi lần tôi đều ôm chút hy vọng xem Lưu Diệc Phi đi với ai, nhưng kết quả thì khoảng 90% là đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Thông tin Lưu Diệc Phi vẫn sống độc thân, không có bạn trai ở tuổi 38 thu hút sự chú ý. Nhiều dân mạng bày tỏ thắc mắc lý do diễn viên có ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp ổn định lại chọn cuộc sống độc thân.

Mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi thừa nhận cho đến nay vẫn là tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim “Tình yêu thứ ba” năm 2015.

Song Seung Hun nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, còn Lưu Diệc Phi thì luôn giữ thái độ kín đáo.

Khi chia tay vào năm 2018, phía nam diễn viên cho biết lý do là “ít gặp nhau vì bận rộn”. Nhưng truyền thông cho rằng, nguyên nhân cặp đôi tan vỡ có thể do bất đồng quan điểm.

Song Seung Hun hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Khi hai người hẹn hò, anh đã ngoài 40 tuổi và mong muốn sớm kết hôn, sinh con, thậm chí hy vọng sau khi kết hôn, bạn đời có thể tập trung cho gia đình.

Nhưng lúc đó Lưu Diệc Phi đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh, còn sang Hollywood đóng phim, nên không thể đáp ứng mong muốn của anh. Cô không muốn hy sinh sự nghiệp diễn xuất vì hôn nhân.

Sau khi chia tay, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngày càng thăng tiến. Các bộ phim “Mộng hoa lục”, “Đi đến nơi có gió”, “Câu chuyện hoa hồng” lần lượt thành công lớn.

Giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi được xếp top đầu của giới giải trí Trung Quốc. Hiện cô đang đảm nhận vai trò đại sứ của các thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, Bvlgari và hàng chục thương hiệu khác.

Gần đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris với tư cách đại sứ toàn cầu Louis Vuitton, gây ấn tượng mạnh với chiếc váy đỏ đính hoa nổi và khí chất cuốn hút.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi không che giấu dấu vết thời gian, lựa chọn xuất hiện với diện mạo tự nhiên thay vì cố gắng "đóng khung" theo tiêu chuẩn trẻ trung thường thấy của giới giải trí.

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Loạt ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi 'gây sốt' mạng xã hội

Loạt ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi 'gây sốt' mạng xã hội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Vũ Cát Tường gây lo lắng với hình ảnh mới, fan xót xa trước tình trạng sức khỏe của thần tượng

Vũ Cát Tường gây lo lắng với hình ảnh mới, fan xót xa trước tình trạng sức khỏe của thần tượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris

'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'