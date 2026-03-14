“Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, bọn tôi thường xuyên thấy cô ấy ra ngoài, nhưng chỉ đơn giản là đi dạo phố thôi. Mỗi lần tôi đều ôm chút hy vọng xem Lưu Diệc Phi đi với ai, nhưng kết quả thì khoảng 90% là đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Trong buổi livestream mới đây, tay săn ảnh kiêm hot blogger Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ ngôi sao Thần điêu đại hiệp vẫn độc thân suốt 8 năm qua. Người này cho hay suốt khoảng thời gian theo dõi Lưu Diệc Phi, cô không hẹn hò ai, hầu hết thời gian ra ngoài chỉ đi cùng mẹ ruột.

Thông tin Lưu Diệc Phi vẫn sống độc thân, không có bạn trai ở tuổi 38 thu hút sự chú ý. Nhiều dân mạng bày tỏ thắc mắc lý do diễn viên có ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp ổn định lại chọn cuộc sống độc thân.

Mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi thừa nhận cho đến nay vẫn là tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim “Tình yêu thứ ba” năm 2015.

Song Seung Hun nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm, còn Lưu Diệc Phi thì luôn giữ thái độ kín đáo.

Khi chia tay vào năm 2018, phía nam diễn viên cho biết lý do là “ít gặp nhau vì bận rộn”. Nhưng truyền thông cho rằng, nguyên nhân cặp đôi tan vỡ có thể do bất đồng quan điểm.

Song Seung Hun hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Khi hai người hẹn hò, anh đã ngoài 40 tuổi và mong muốn sớm kết hôn, sinh con, thậm chí hy vọng sau khi kết hôn, bạn đời có thể tập trung cho gia đình.

Nhưng lúc đó Lưu Diệc Phi đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh, còn sang Hollywood đóng phim, nên không thể đáp ứng mong muốn của anh. Cô không muốn hy sinh sự nghiệp diễn xuất vì hôn nhân.

Sau khi chia tay, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngày càng thăng tiến. Các bộ phim “Mộng hoa lục”, “Đi đến nơi có gió”, “Câu chuyện hoa hồng” lần lượt thành công lớn.

Giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi được xếp top đầu của giới giải trí Trung Quốc. Hiện cô đang đảm nhận vai trò đại sứ của các thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, Bvlgari và hàng chục thương hiệu khác.

Gần đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris với tư cách đại sứ toàn cầu Louis Vuitton, gây ấn tượng mạnh với chiếc váy đỏ đính hoa nổi và khí chất cuốn hút.