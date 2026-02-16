Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Sao quốc tế 16/02/2026 12:45

Thời gian gần đây, một bức ảnh thời thơ ấu của Lưu Diệc Phi bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Trong khung hình, hai cô bé đứng cạnh nhau: một là “thần tiên tỷ tỷ” quen thuộc với khán giả, người còn lại là một cô bé mặc áo vàng. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn vào Lưu Diệc Phi khi nhiều người không khỏi trầm trồ trước nhan sắc “đẹp từ bé đến lớn” của cô.

 

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã sớm bộc lộ khí chất nổi bật. Năm 8 tuổi, cô giành quán quân cuộc thi người mẫu thiếu nhi với hơn 1800 thí sinh tham dự. Năm 1995, cuộc thi tại Vũ Hán đã đưa cô lần đầu bước vào ánh đèn công chúng. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé khi ấy đã sở hữu đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin hiếm có.

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu - Ảnh 1

Năm 1997, khi mới 10 tuổi, Lưu Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ học tập tại New York. Những bức ảnh thời trung học cho thấy giữa các bạn học tóc vàng mắt xanh, gương mặt Á Đông của cô vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và nét hiện đại.

Các đường nét gần như giữ nguyên theo thời gian, trở thành minh chứng rõ ràng cho nhan sắc tự nhiên.

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu - Ảnh 2

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, quá trình rèn luyện múa dân tộc và ballet nghiêm túc cũng góp phần định hình thần thái của cô. Cổ cao, vai thẳng, dáng đi uyển chuyển, tất cả tạo nên khí chất riêng biệt. Năm 15 tuổi, cô thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và nhanh chóng bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

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Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Sau hơn hai năm không xuất hiện trong bất kỳ dự án điện ảnh hay truyền hình mới nào, Lưu Diệc Phi đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông Hoa ngữ.

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