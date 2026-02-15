'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương

Dương Lệ Bình và Đồng Lệ Á hợp tác trong vở diễn 'Hoa nở phú quý' tại Gala chào xuân mới của đài Hà Nam. Trước giờ diễn, tạo hình của các nghệ sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút chú ý.

Mới đây, điệu múa được biên đạo bởi Dương Lệ Bình, sử dụng hoa mẫu đơn và chim hạc làm hình ảnh chủ đạo. 'Trên nền nhạc của các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc như đàn tranh và sáo, điệu múa kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ cổ điển và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại. Từ lúc chớm nở và hé nở đến hương thơm và sự viên mãn, điệu múa mở ra từng lớp, miêu tả quá trình của hoa mẫu đơn từ nụ đến khi nở rộ. Điệu múa duyên dáng và uyển chuyển, với những con hạc lượn vòng quanh hoa tạo nên một bầu không khí quyến rũ' - theo Sina.

 

 

Đồng Lệ Á đăng ảnh trên Weibo và chia sẻ: 'Khi nhận được lời mời và biết mình sẽ được làm việc với cô Dương Lệ Bình, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vinh dự này. Sự theo đuổi không ngừng nghỉ hướng đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật của cô Dương đã một lần nữa nhắc nhở tôi về niềm đam mê và nhiệt huyết ban đầu của một vũ công'.

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 1

Đồng Lệ Á hóa thân tiên nữ hoa mẫu đơn. Cô sử dụng chuỗi động tác 'Thức tỉnh - Nở rộ - Hương thơm lan tỏa - Vươn lên', thể hiện sức sống mãnh liệt của hoa mẫu đơn qua những động tác xoay tròn và uyển chuyển. Chiếc váy của cô xòe ra như một đóa hoa khổng lồ đang nở rộ. Đôi mắt biểu cảm của cô truyền tải sự thanh lịch và sức mạnh nội tâm.

Dương Lệ Bình hết lời khen ngợi Đồng Lệ Á, nói cô 'thực sự xứng đáng với quá trình đào tạo múa', và 'mọi khía cạnh của quá trình tập luyện đều được thực hiện một cách hoàn hảo'.

 

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 2

Đồng Lệ Á sinh năm 1983, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tân Cương, Học viện Hý kịch Trung Ương. Cô nổi danh với các vai mỹ nhân cổ trang trong 'Mẫu nghi thiên hạ', 'Cung tỏa tâm ngọc'. Cô có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với đạo diễn Trần Tư Thành. Sự nghiệp của Đồng Lệ Á sau ly hôn có nhiều chuyển biến tích cực. Cô hiện được yêu mến vì đời tư kín tiếng, hoạt động nghệ thuật tích cực

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Thông tin trên được xác nhận bởi Ban tổ chức - Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt. Sự kiện đánh dấu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho bốn suất diễn đặc biệt vào các ngày 6,7,8 tháng 3-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

