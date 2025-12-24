Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Dù mới bước vào giai đoạn mở bán vé, vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, với lượng đặt vé cao. Nhiều vị trí chỗ ngồi đặc biệt cho các suất diễn đầu hiện chỉ còn số lượng hạn chế.

Sự xuất hiện trực tiếp của "Chim công làng múa" - Nghệ sĩ Dương Lệ Bình trong vai trò Tổng Biên đạo, giám đốc nghệ thuật và diễn viên đặc biệt của vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa truyền thông, mà còn được xem là một sự kiện văn hóa mang tầm khu vực, thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật, công chúng yêu múa và cộng đồng khán giả quốc tế đang sinh sống, làm việc, du lịch tại Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh đông đảo khán giả Thủ đô Hà Nội, chương trình còn thu hút rất nhiều khán giả đến từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, cùng cộng đồng khán giả quốc tế và đại diện một số cơ quan ngoại giao đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Sự đa dạng này càng khẳng định sức hút nghệ thuật của vở vũ kịch "Khổng Tước" do nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, vũ sư hàng đầu châu Á Dương Lệ Bình dàn dựng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn nghệ thuật và tâm điểm giao lưu văn hóa quốc tế tại thủ đô Hà Nội vào đầu năm 2026.

Với quy mô gần 100 nghệ sĩ, kỹ thuật viên cùng hệ thống sân khấu, ánh sáng chuẩn quốc tế và giá trị nghệ thuật đã được kiểm chứng qua 700 suất diễn trên toàn cầu, vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" còn góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa, thu hút khán giả trong nước và quốc tế đến Hà Nội, hình thành chuỗi giá trị kinh tế - dịch vụ gắn với nghệ thuật biểu diễn; đồng thời khẳng định Việt Nam như một điểm đến mới của các chương trình nghệ thuật kinh điển thế giới.

Buổi họp báo vào tháng 1-2026 với sự tham dự trực tiếp của nghệ sĩ Dương Lệ Bình không chỉ là dịp để công bố thông tin chương trình, mà còn là cuộc gặp gỡ được mong đợi giữa một biểu tượng vũ đạo phương Đông và công chúng Việt Nam.