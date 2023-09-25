Dương Lệ Bình đối mặt với 'làn sóng tẩy chay' sau loạt điệu múa dung tục

Trước đó, các vở múa do Dương Lệ Bình dàn dựng nhận đánh giá không tốt vì có nhiều động tác nhạy cảm. Điều này càng trầm trọng hơn trong vở múa Xuân chi tế, khi các diễn viên mặc trang phục bó sát, gần như trong suốt, với những cử chỉ vuốt ve. Chính Dương Lệ Bình khẳng định điệu múa này miêu tả hoạt động "âm dương song tu". Vì vậy, vở múa Xuân chi tế bị coi là thiếu mỹ cảm, dung tục, không thể biểu diễn cho khán giả đại chúng.

Sau khi vở múa Xuân chi tế được công chiếu, nhiều khán giả kêu gọi các cơ quan quản lý cấm biểu diễn vở múa này cũng như hạn chế hoạt động của vũ đoàn Dương Lệ Bình .

Đáp lại, Dương Lệ Bình cho biết: "Nghệ thuật là một loại hình không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải".

Trước đó, Dương Lệ Bình cũng lên tiếng giải thích về cách dàn dựng và trang phục gây tranh cãi của các vũ công: "Toàn bộ vở diễn được chia làm 4 phần: Xuân, hạ, thu, đông. Điệu nhảy đó là phần tôi thích nhất và cũng là phần khó nhất trong bài múa. Không có những trang phục lộng lẫy hỗ trợ, đòi hỏi các diễn viên phải sử dụng ngôn ngữ hình thể ở mức cực hạn để biểu diễn".

Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Họ cho rằng có nhiều cách để thể hiện nhân vật thay vì nam nữ diễn viên mặc quần áo mỏng giống như lột trần trên sân khấu.

Dương Lệ Bình (SN 1958) được mệnh danh là "Khổng tước làng múa". Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình có thể kể đến Ánh trăng, Tước chi linh. Năm 2002, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia bộ phim Anh hùng xạ điêu và được bầu là Mai Siêu Phong kinh điển nhất trong các phiên bản.

Hiện tại, ở tuổi 65, Dương Lệ Bình không còn trực tiếp biểu diễn nhưng là người đứng sau các tác phẩm. Bà còn nắm giữ vị trí Chủ tịch công ty truyền thông Văn hóa Vân Nam (Trung Quốc). Với thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, đại diện cho các thương hiệu, Dương Lệ Bình sở hữu khối tài sản khoảng 150 triệu USD.