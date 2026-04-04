Cảnh sát cứu người phụ nữ ngất xỉu, phụ bán hàng trăm vé số

Đời sống 04/04/2026 14:35

Phát hiện người phụ nữ bán vé số ngất xỉu bên đường, lực lượng công an ở Lâm Đồng đưa người này đi cấp cứu. Cán bộ, chiến sĩ cũng bán giúp bà lượng vé số còn lại.

Ngày 4/4, Công an phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ, đưa người phụ nữ bán vé số bị ngất xỉu đến trung tâm y tế để khám, điều trị kịp thời.

Cụ thể, vào khoảng 7h30 sáng 3/4, trong quá trình tuần tra trên đường Lê Minh Công, tổ công tác của Công an phường Phước Hội phát hiện bà N.T.H. (65 tuổi, tạm trú tại phường Phước Hội) nằm bên lề đường trong tình trạng mệt lả, có dấu hiệu ngất xỉu do thời tiết nắng nóng.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu cho bà H. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Đội xe cứu thương 0 đồng khu vực La Gi đưa bà H. đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Lực lượng công an hỗ trợ sơ cứu và cùng đội cứu thương đưa bà H. đến cơ sở y tế - Ảnh: Báo Dân trí

Đáng chú ý, sau khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, các thành viên trong tổ công tác đã thay nhau đứng bên đường, hỗ trợ bán nốt khoảng 500 tờ vé số còn lại giúp bà H. Nhiều người dân nhiệt tình ủng hộ mua vé số như một cách bày tỏ sự trân trọng trước việc làm nhân văn của lực lượng công an cơ sở.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an, bà H. hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Chiều 3/4, thông tin quán cà phê Mê Bistro Cafe (TPHCM) bất ngờ đóng cửa sau khi vướng ồn ào liên quan đến việc “phụ thu khách mua 1 ly nước ngồi 10 tiếng” thu hút sự chú ý.

