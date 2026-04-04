NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 04/04/2026 13:54

Chiều 3/4, tại họp báo thông tin công tác công an quý I/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo thông tin từ VietNamNet, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01, sau khi khởi tố Hoàng Thị Hường và 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ các sản phẩm trong hệ thống của Hoàng Hường.

Thiếu tướng Lê Văn Tân nhấn mạnh, số lượng sản phẩm cần trưng cầu, giám định là rất nhiều. Bên cạnh đó, C01 và các đơn vị chuyên môn có các quan điểm khác nhau về kết quả giám định, do đó đến nay chưa có kết luận cuối cùng về các sản phẩm này.

Cục C01 đang tập trung điều tra các nội dung: sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ nguồn gốc các sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường, cũng như mở rộng điều tra vi phạm liên quan đến kế toán để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

NÓNG: Hoàng Hường bị điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 1
Bà Hoàng Thị Hường

Theo thông tin từ báo Công lý, liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ), chủ hệ sinh thái Hoàng Hường, cùng 6 bị can khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên hạch toán doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của Hoàng Hường, ước tính hơn 320 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả vụ án. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra.

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Từ khóa:   hành vi sản xuất buôn bán hàng giả Hoàng Hường

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