Cháy tại sân bay Nha Trang cũ, nhiều lực lượng tham gia dập lửa

Đời sống 03/04/2026 16:07

Khoảng 10 giờ ngày 3/4, tại khu vực sân bay Nha Trang cũ (phường Nha Trang) đã xảy ra vụ cháy. Do gió mạnh kết hợp với thực bì và cỏ khô trải rộng, ngọn lửa đã lan nhanh trên diện rộng.

Theo thông tin từ báo Công lý, khoảng 10 giờ ngày 3/4, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực sân bay Nha Trang cũ (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau khi phát hiện có cháy, Trường Sĩ quan Không quân đã nhanh chóng điều động 1 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháy.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nỗ lực chữa cháy.

Xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa được điều động tới hiện trường. Do tác động của gió mạnh kết hợp với địa hình nhiều thực bì, cỏ khô trải rộng, ngọn lửa đã lan nhanh trên diện tích lớn, gây khó khăn cho công tác tiếp cận.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và kỹ thuật nghiệp vụ bài bản, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cháy tại sân bay Nha Trang cũ, nhiều lực lượng tham gia dập lửa - Ảnh 1

Các chiến sĩ chữa cháy - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, nhằm triệt tiêu hoàn toàn các nguy cơ tái cháy do tàn lửa âm ỉ trong điều kiện thời tiết gió mạnh, lực lượng chữa cháy của Trường Sĩ quan Không quân và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục phun nước làm mát trên diện rộng khu vực sân bay.

Theo nhận định ban đầu từ hiện trường, nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ sự bất cẩn của người dân khi đốt rác. Dưới tác động của gió, lửa đã bén vào khu vực cây cối và cỏ khô xung quanh dẫn đến cháy lan.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

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