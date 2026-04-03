Va chạm giao thông liên hoàn, nữ sinh năm 3 tử vong trên đường đến trường

Đời sống 03/04/2026 15:52

Trên đường ĐT 744 đoạn qua phường Phú An xảy ra va chạm liên hoàn khiến 1 cô gái tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy làm một nữ sinh tử vong.

Vào khoảng 11h30 cùng ngày, nam tài xế lái ô tô đầu kéo chạy trên đường ĐT 744, theo hướng Dầu Tiếng đi Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn qua ấp An Thuận, phường Phú An (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), phương tiện va chạm với xe máy biển số 61H1-621.xx do chị V.H.K.V. (21 tuổi, ngụ Dầu Tiếng) cầm lái chạy cùng chiều bên phải.

Va chạm giao thông liên hoàn, nữ sinh năm 3 tử vong trên đường đến trường - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ va chạm làm chị V. tử vong tại chỗ, chiếc ô tô đầu kéo dừng cách hiện trường 50m.

Chị V. là sinh viên năm 3 khoa Dược của một trường đại học tại TPHCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị V. đang chạy xe máy từ nhà đến trường.

Đội CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Phú An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

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Dù đã chấp hành xong án phạt nhưng do có đơn kháng cáo của nạn nhân nên Đặng Chí Thành vẫn bị xét xử phúc thẩm, buộc bồi thường thêm tiền.

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