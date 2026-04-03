Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera

Đời sống 03/04/2026 12:17

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Asia Life cùng các đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ báo Công lý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Asia Life cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) và 5 bị can khác về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc Công ty Asia) về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế” và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Phượng (cựu kế toán trưởng Công ty Asia) về tội “Trốn thuế”.

Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera - Ảnh 1
Sản phẩm ''kẹo Kera'' được xác định là hàng giả

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo Kera, cơ quan chức năng xác định ông Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) cùng các cổ đông gồm Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (với vai trò KOL) đã tham gia quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Dù không nắm rõ nguồn nguyên liệu, công thức sản xuất cũng như thành phần thực tế của sản phẩm do Công ty Asia Life sản xuất, nhóm này vẫn xuất hiện trong các video, phiên livestream, sử dụng hình ảnh và uy tín cá nhân để đưa ra thông tin sai lệch về công dụng kẹo Kera, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua hàng.

Cùng với việc phát trực tiếp các phiên bán hàng, nhóm của hoa hậu Thùy Tiên còn kỳ công đến nông trại ở Đắk Lắk để quay video về quy trình khép kín và tự nhiên của "rau củ sạch", và hướng khách hàng hiểu rằng kẹo Kera được làm bởi thành phần chiết xuất từ các loại rau củ này.

Trong các video quảng cáo, cả nhóm công phu chuẩn bị đạo cụ, Thùy Tiên mặc quần áo làm vườn màu xanh, đội mũ, đeo găng tay, đi ủng đứng giữa nông trại cầm củ cà rốt nguyên rễ lên ăn sống để người xem tin rằng "rau củ sạch".

Thậm chí Thùy Tiên còn quay video quảng cáo giới thiệu kẹo Kera tại nhà máy của Công ty Asia Life và đưa ra lời khuyến khích "trẻ trên 3 tuổi là có thể dùng được nha, mẹ bầu cũng có thể dùng được nha".

Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng "Du Mục" trong một phiên livestream bán kẹo Kera

Theo cáo trạng vụ án liên quan hoa hậu Thùy Tiên, 6 lần livestream của nhóm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từ đó đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Và trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của các cá nhân trên không cấu thành tội sản xuất hàng giả là thực phẩm nhưng đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng.

Hành vi của nhóm hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "Du mục", Quang Linh Vlog đã được cơ quan điều tra kết luận trước đó. Tháng 11-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt cả 3 người này 2 năm tù.

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