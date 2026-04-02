Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Đời sống 02/04/2026 17:01

Công an phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc nam sinh lớp 6 bị đánh hội đồng trên địa bàn phường này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/4, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang cho biết đã nắm được thông tin về vụ một nam sinh lớp 6 bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn. UBND phường đã giao công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. 

Theo một tài khoản Facebook đăng tải thông tin phản ánh, chiều 1/4, một học sinh lớp 6 có thể trạng gầy yếu (khoảng 29 kg) bị nhóm 6 người tấn công, dù không có mâu thuẫn trước đó. Sau khi bị hành hung, em bị ngất xỉu, chảy máu. Nhóm này chỉ dừng lại khi có người báo công an. Bài đăng cũng cho rằng những người liên quan là học sinh của một trường THCS trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, phường đã cử người đến thăm hỏi đồng thời sẽ xử lý theo tinh thần giáo dục, đảm bảo tính răn đe nhằm ngăn ngừa tái diễn các hành vi tương tự.

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang - Ảnh 1
Hình ảnh nam sinh lớp 6 bị đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có thông tin ban đầu về vụ việc một học sinh lớp 6 bị nhóm bạn cùng trường đánh nhập viện.

Theo Công an phường Tây Nha Trang, khoảng 14h30 ngày 1-4, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc một nhóm học sinh đang xô xát tại khu vực công viên thuộc Tổ dân phố Phú Trung 1, phường Tây Nha Trang.

Tổ công tác của Công an phường Tây Nha Trang có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, em P.Đ.K. (13 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh) bị thương vùng đầu, chảy máu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Công an phường Tây Nha Trang xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mượn xe đạp giữa em K. với 2 em học sinh khác là T.T.T. và T.A.T. (cùng khối lớp 6, trường THCS Lương Thế Vinh), dẫn đến xô xát.

