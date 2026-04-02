Nam Bộ sắp đón đợt nắng nóng lên 39 độ C, xuất hiện mưa trái mùa

Bước sang tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng và gia tăng cường so với tháng 3 và ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C ở miền Đông một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36 - 39 độ C.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 2/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong tháng 4, thời tiết khu vực tiếp tục gia tăng nắng nóng, có nơi nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 39 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 3, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào ngày 28/3 tại Phước Long (Đồng Nai) ở mức 37,6 độ C. Nắng nóng ban đầu xuất hiện cục bộ tại khu vực miền Đông, sau đó mở rộng sang miền Tây.

Qua tháng 4, áp cao lạnh lục địa tiếp tục có những đợt tăng cường yếu, lệch đông xuống phía Nam Trung Quốc và phía Bắc nước ta. Xen kẽ là các đợt phát triển của vùng áp thấp nóng phía Tây, có xu hướng mở rộng về phía Đông.

TP.HCM và các tỉnh miền Đông nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất lên đến 39 độ C trong tháng 4 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân trí, trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì hoạt động với trục chủ yếu qua khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Các tỉnh Nam Bộ chịu tác động chính từ rìa phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây ở tầng thấp, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao.

Do ảnh hưởng của các hình thế trên, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng mở rộng và gia tăng cường độ so với tháng 3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi từ 36-39 độ C.

Ngoài ra, tổng lượng mưa trong tháng 4 được dự báo tăng so với tháng trước, với số ngày mưa phổ biến 6-12 ngày, riêng khu vực Lâm Đồng có thể 10-15 ngày.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa trái mùa kèm lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho con người và thiệt hại tài sản.

