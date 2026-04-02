Khi cùng nhóm bạn đi tắm, một học sinh lớp 5 ở Huế không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/4, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, bàn giao thi thể nạn nhân bị đuối nước cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 1/4, cháu V.T.N. (SN 2015) cùng 3 bạn đều là học sinh lớp 5 ở xã Đan Điền, rủ nhau ra kênh nước tại thôn Mỹ Xá, xã Quảng Điền tắm.

Trong lúc tắm, cháu N. không may bị sảy chân, mất tích. Thời điểm này, khu vực xảy ra vụ việc vắng người nên không ai kịp ứng cứu. Theo ông Cầu, do sợ hãi, 3 cháu còn lại đi về nhà mà không báo cho người lớn biết. Đến tối cùng ngày, khi đi học ngoại khóa, giáo viên hỏi thì các học sinh mới kể lại sự việc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền, Công an xã Quảng Điền phối hợp các lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể cháu N. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Cầu cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp lãnh đạo xã Đan Điền thăm hỏi, động viên gia đình cháu N..

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

NÓNG: Thu hồi lô thuốc trị viêm khớp do vi phạm chất lượng Cơ quan quản lý dược vừa phát đi thông báo quan trọng liên quan đến một loại thuốc giảm đau, kháng viêm phổ biến trên thị trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-hoc-sinh-lop-5-uoi-nuoc-3-ban-hoc-hoang-so-khong-dam-bao-nguoi-lon-756832.html