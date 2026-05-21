Cha phát hiện 2 con đuối nước nhưng chỉ cứu được một người

Đời sống 21/05/2026 13:38

Hai cháu bé là anh em ruột ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ra bãi biển tắm thì bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, người cha lao ra cứu nhưng chỉ cứu được một người, cháu còn lại mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/5, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một cháu bé mất tích trên biển.

Khoảng 16h30 ngày 19/5, hai anh em ruột là P.D.T. (13 tuổi) và P.N.P. (12 tuổi), trú tại phường Sa Huỳnh ra bãi biển gần nhà để tắm. Trong lúc chơi đùa, cả hai đuối nước nên bị sóng cuốn ra xa bờ.

Người cha phát hiện sự việc liền hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ sau đó lao ra biển cứu các con. Tuy nhiên chỉ có em P.D.T. được ứng cứu thành công, em P.N.P. bị sóng cuốn mất tích.

Cha phát hiện 2 con đuối nước nhưng chỉ cứu được một người - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát tìm kiếm bé trai mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h ngày 20/5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích.

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Trong đêm mưa, đất đá trượt xuống gây đổ tường nhà người dân ở Phú Thọ, đè trúng giường 3 bố con nằm ngủ khiến một cháu bé nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nướ tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Tâm sự 27 phút trước
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Ngoại tình 42 phút trước
Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đúng 4 ngày liên tiếp 22, 23, 24, 25/5, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 4 ngày liên tiếp 22, 23, 24, 25/5, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Người đàn ông 14 năm 'đổ vỏ' và cái kết ngọt khiến người ta tin vào tình yêu đích thực

Người đàn ông 14 năm 'đổ vỏ' và cái kết ngọt khiến người ta tin vào tình yêu đích thực

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận may bám đuổi, không ngừng trúng số, tiền của kéo đuôi về nhà, ngập lối ngập cửa sung sướng trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật

Chúc mừng 3 con giáp vận may bám đuổi, không ngừng trúng số, tiền của kéo đuôi về nhà, ngập lối ngập cửa sung sướng trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Vinmec Central Park - từ cơ sở non trẻ đến bệnh viện nằm trong bảng xếp hạng tinh hoa y tế toàn cầu

Vinmec Central Park - từ cơ sở non trẻ đến bệnh viện nằm trong bảng xếp hạng tinh hoa y tế toàn cầu

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu