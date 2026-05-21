Cha phát hiện 2 con đuối nước nhưng chỉ cứu được một người

Hai cháu bé là anh em ruột ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ra bãi biển tắm thì bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, người cha lao ra cứu nhưng chỉ cứu được một người, cháu còn lại mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/5, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một cháu bé mất tích trên biển.

Khoảng 16h30 ngày 19/5, hai anh em ruột là P.D.T. (13 tuổi) và P.N.P. (12 tuổi), trú tại phường Sa Huỳnh ra bãi biển gần nhà để tắm. Trong lúc chơi đùa, cả hai đuối nước nên bị sóng cuốn ra xa bờ.

Người cha phát hiện sự việc liền hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ sau đó lao ra biển cứu các con. Tuy nhiên chỉ có em P.D.T. được ứng cứu thành công, em P.N.P. bị sóng cuốn mất tích.

Lực lượng cảnh sát tìm kiếm bé trai mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h ngày 20/5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bé trai mất tích.

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu Trong đêm mưa, đất đá trượt xuống gây đổ tường nhà người dân ở Phú Thọ, đè trúng giường 3 bố con nằm ngủ khiến một cháu bé nhập viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-phat-hien-2-con-uoi-nuoc-nhung-chi-cuu-uoc-mot-nguoi-760124.html