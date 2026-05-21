Nữ chính phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành thi Miss Grand Vietnam 2026

Hậu trường 21/05/2026 13:42

Thông tin rapper Pháo thi Miss Grand Vietnam đang nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố hồ sơ dự thi của Pháo, tên thật Nguyễn Diệu Huyền. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi đây là lần hiếm hoi nữ rapper thử sức tại một đấu trường nhan sắc.

Pháo sinh năm 2003, quê Hà Nội. Cô được biết đến sau khi giành ngôi Á quân chương trình King Of Rap. Sau cuộc thi, nữ rapper nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường nhạc Việt với phong cách cá tính cùng khả năng viết rap.

Tên tuổi của Pháo gắn liền với ca khúc "2 Phút hơn". Bản hit này từng tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok toàn cầu với hàng tỉ lượt sử dụng âm thanh và lọt bảng xếp hạng Shazam ở nhiều quốc gia. Nữ rapper cũng từng hợp tác với Tyga trong phiên bản remix của ca khúc.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác như chương trình The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024 và biểu diễn tại các sự kiện quốc tế như Asia Song Festival hay Round Festival. Cô cũng lấn sân điện ảnh khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Thỏ ơi!!".

Việc tham gia Miss Grand Vietnam 2026 được Pháo xem là bước ngoặt mới trong hành trình phát triển bản thân. Nữ rapper cho biết, cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì chưa từng thử sức ở lĩnh vực mình quan tâm.

“Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn”, cô chia sẻ.

Pháo thừa nhận, bản thân từng có giai đoạn tự ti về ngoại hình và những giới hạn cá nhân dù sớm nhận được sự chú ý từ công chúng. Theo nữ rapper, thay vì để những lời đánh giá ảnh hưởng tiêu cực, cô chọn cách nỗ lực thay đổi và hoàn thiện bản thân qua công việc thực tế.

“Tôi nghĩ khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, mỗi người đều xứng đáng với những cơ hội tốt nhất dành cho mình”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Sự xuất hiện của Pháo tại Miss Grand Vietnam 2026 được xem là một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay.

