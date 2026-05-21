Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh

Mẹo vặt trong bếp 21/05/2026 05:00

Nước mắm là một trong những nguyên liệu quan trọng trong chế biến hoặc dùng làm nước chấm. Tuy nhiên, nếu mua phải loại nước mắm công nghiệp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình chúng ta.

Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực người Việt từ xưa đến nay. Theo Đông y, nước mắm có vị mặn, ngọt, khi dùng làm gia vị giúp bổ máu, bổ gan thận, lợi tiểu, nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa. Hiện nay trên thị trường có 2 loại nước mắm, gồm nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và nước mắm sản xuất theo phương pháp công nghiệp.

Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước mắm công nghiệp và những thành phần trong nước mắm công nghiệp  

Nước mắm công nghiệp là loại nước mắm có thành phần chính từ cá và muối. Ngoài ra, chúng còn chứa một số hương liệu, phụ gia khác để tạo hương vị cũng như kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Loại nước mắm này được tạo ra theo quy trình hiện đại cùng công nghệ pha chế tiên tiến chỉ trong thời gian ngắn để đáp nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng.

Nước mắm công nghiệp hiện nay có thành phần chính là cá và muối được ủ chượp trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, nước mắm được lấy ra khỏi các thùng chứa sẽ được bổ sung thêm một số nguyên liệu, phụ gia khác như: Tạo màu, tạo sánh,... nhằm gia tăng hương vị.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có công thức riêng giúp nước mắm có vị thơm ngon đặc trưng và bảo quản được lâu hơn nhưng vẫn đảm bảo được về chất lượng, độ an toàn theo tiêu chuẩn quy định.

Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết nước mắm công nghiệp

Theo thống kê, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 200 triệu lít nước mắm, trong đó có khoảng 50 triệu lít nước mắm truyền thống và 150 triệu lít nước mắm công nghiệp. Vậy làm cách nào để phân biệt nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp.

Dựa trên thành phần: Nước mắm công nghiệp là sự pha loãng nước mắm cốt cùng 20 nguyên liệu, phụ liệu khác nhau như nước, muối, đường, chất điều vị, chất bảo quản, chất tạo sệt, tạo sánh,.. để điều hòa vị và tăng thời gian sử dụng. Thời gian để tạo ra nước mắm công nghiệp mất khoảng 1 - 2 ngày.

Dựa trên mùi vị: Nước mắm công nghiệp nhờ công nghệ điều vị nên sẽ có vị ngọt dịu của đường, dễ ăn hơn. Vì vậy, khi dùng loại nước mắm này trong các bữa ăn, bạn không cần phải thêm các gia vị khác nhé!

Dựa trên màu sắc: Nước mắm công nghiệp có màu vàng đẹp mắt dù cho có tiếp xúc với không khí hay để lâu do được bổ sung các chất bảo quản. Màu sắc đẹp cũng giúp cho các bữa ăn của bạn trở nên ngon miệng hơn. 

Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên độ đạm: Nước mắm công nghiệp thường có độ đạm từ 50 – 60 bởi sự can thiệp của công nghệ làm cô rút muối. Ngoài ra thì độ đạm của nước mắm còn đến từ những chất pha chế chứ không hẳn là toàn bộ từ nước mắm cốt.

Dựa trên giá cả: Mắm truyền thống hiện có giá dao động từ 80.000 đồng /lít (cho nước mắm có hàm lượng đạm khoảng 20 gN/l) đến vài trăm nghìn đồng/lít (nước mắm có hàm lượng đạm trên 40gN/l). Còn nước mắm công nghiệp thì rẻ bằng nửa. Giá loại có hàm lượng đạm 10 gN/l khoảng 40.000 đồng.

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