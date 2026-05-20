Thứ rau "rẻ bèo" ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu

Dinh dưỡng 20/05/2026 11:30

Lá hẹ là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Bên cạnh hương vị thơm ngon, lá hẹ còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Lá hẹ có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của xương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất hóa học trong hẹ có tác dụng chống ung thư.

Thứ rau 'rẻ bèo' ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lá hẹ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Lá hẹ chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để nhận được một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng này, bạn sẽ phải ăn một lượng lớn lá hẹ.

Công dụng của lá hẹ 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá hẹ chứa các hoạt chất như allicin và flavonoid, đây là những hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Việc bổ sung lá hẹ vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol, giúp hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể. Nhờ đó, lá hẹ được xem là thực phẩm có lợi cho những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón

Với hàm lượng chất xơ cùng nhiều dưỡng chất như vitamin C, carotene và các khoáng chất, lá hẹ có thể giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng nhu động ruột, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và kích thích cảm giác thèm ăn. Đây là lý do lá hẹ thường được sử dụng trong các món ăn nhẹ, dễ tiêu.

Thứ rau 'rẻ bèo' ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giấc ngủ và cải thiện tâm trạng

Trong lá hẹ có chứa một lượng nhỏ choline – một chất dinh dưỡng có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung lá hẹ trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ thư giãn tinh thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và góp phần giảm căng thẳng nhẹ. Dù không phải là “thuốc an thần”, nhưng lá hẹ vẫn được xem là thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên.

Hỗ trợ làm đẹp và chống lão hóa

Nhờ chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, lá hẹ có thể giúp hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giúp da khỏe mạnh hơn và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Đây là một trong những lý do lá hẹ được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng lá hẹ

Tuy rằng tác dụng của lá hẹ với nam giới rất tốt, có thể hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nhưng bạn vẫn cần lưu ý một số điều dưới đây khi sử dụng thực phẩm này.

Thứ rau 'rẻ bèo' ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị nóng trong không nên ăn lá hẹ vì thực phẩm này có tính ấm, dễ sinh nhiệt gây khó chịu, khô miệng, mệt mỏi,…

Bệnh nhân có bệnh về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc,… cần hạn chế ăn lá hẹ thường xuyên.

Nếu dạ dày yếu, dễ bị tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,… bạn nên ăn lá hẹ một lượng vừa đủ, tránh lạm dụng dẫn đến cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa.

Không nên lạm dụng lá hẹ để chữa xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,… chỉ nên dùng 1 – 2 lần/tuần và không dùng thay thuốc chữa bệnh.

Lá hẹ có rất nhiều chất xơ nên mỗi bữa chỉ nên ăn một lượng vừa phải nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây khó tiêu, ợ hơi,…

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Không chỉ đơn thuần là những loại rau gia vị quen thuộc, lá tía tô và lá hẹ còn được ví như những "vị thuốc xanh" trong Đông y với công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Khi kết hợp bộ đôi này, bạn sẽ có ngay một món ăn nhẹ vừa lạ miệng, vừa "cuốn" đến miếng cuối cùng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe.

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