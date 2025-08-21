Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Dinh dưỡng 21/08/2025 04:00

Hẹ là loại rau gia vị quen thuộc, được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.

Cây rau hẹ có chiều cao khoảng 20 - 40cm, có mùi thơm rất đặc trưng. Cây lá hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Bạn chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là đã có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây lá hẹ phát triển tốt quanh năm, vừa có thể dùng làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh những khi cần thiết.

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của xương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất hóa học trong hẹ có tác dụng chống ung thư.

Cây lá hẹ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Lá hẹ chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để nhận được một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng này, bạn sẽ phải ăn một lượng lớn lá hẹ.

Công dụng của lá hẹ đối với sức khỏe 

Chống oxy hóa: Lá hẹ là loại rau chứa nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá hẹ chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và canxi. Đây là những thành phần giúp lá hẹ có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và nhiều bệnh tật, duy trì hệ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương…

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh: Không chỉ có vậy, hẹ còn là một loại "mỹ phẩm tự nhiên" do rất giàu vitamin A, dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, thúc đẩy mọc tóc.

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch: Lá hẹ còn có hàm lượng kali dồi dào, giúp cân bằng tỷ lệ natri-kali trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm huyết áp. Ngoài ra, một số hợp chất trong hẹ còn giúp ức chế hấp thu cholesterol, giảm mỡ máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng cường khả năng giải độc: Lá hẹ còn có thể giúp gan tăng cường khả năng giải độc, bảo vệ gan khỏi tổn thương. Đồng thời, nhờ đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hẹ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư, làm chậm quá trình lão hóa.

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Với lượng chất xơ dồi dào, ăn hẹ còn có tác dụng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy cơ thể đào thải độc tố, giúp ruột luôn sạch và khỏe mạnh.

Nên ăn lá hẹ như thế nào cho đúng?

Lá hẹ là loại rau ăn rất phổ biến, có thể được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau, như ăn sống, dùng nấu canh, xào,... hay cũng có thể dùng lá hẹ để trang trí cho các món ăn thêm phần hấp dẫn.

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ khá lành tính, song, việc tiêu thụ chúng phải đúng cách, tránh lạm dụng. Bạn chỉ nên tiêu thụ lá hẹ với một lượng vừa phải, nếu không sẽ dễ gặp phải tình trạng khó tiêu. Đối với những người có tiền sử bị dị ứng với hành tây, tỏi thì nên chú ý vì nhiều khả năng bản thân cũng có thể gặp phải phản ứng dị ứng khi ăn hẹ.

Ngoài ra, các món ăn có rau lá hẹ bạn chỉ nên ăn hết sau khi chế biến, tuyệt đối không để qua đêm vì nếu không sẽ rất dễ bị ngộ độc.

