Những lợi ích tuyệt vời của hẹ. Ai không nên ăn lá hẹ?

Chọn thực phẩm 22/03/2023 02:24

Cây rau hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây phát triển tốt quanh năm, vừa có thể làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc những khi cần thiết.

 

I. Thành phần dinh dưỡng của lá hẹ

Theo y học hiện đại đã chứng thực, tác dụng của hẹ đến từ nguồn dinh dưỡng phong phú bao gồm vitamin nhóm B, vitamin K, các khoáng chất như đồng, sắt, mangan, canxi, riboflavin… cùng hàng loạt những hợp chất có nguồn gốc thực vật quý giá.

Những lợi ích tuyệt vời của hẹ. Ai không nên ăn lá hẹ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Hẹ chứa một lượng vitamin A dồi dào ở dạng beta – caroten. 1/4 bát hẹ tươi cung cấp 17% lượng khuyến nghị vitamin A cho nam và 22% cho nữ. Ngoài ra, hẹ chứa nhiều vitamin K kích hoạt những enzyme cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và tăng trưởng tế bào.

II. Công dụng của lá hẹ 

1. Tác dụng của hẹ tốt cho thị lực của trẻ

Lá hẹ có tác dụng gì? Ngoài tác dụng lá hẹ trên, công dụng của lá hẹ còn mang lại cho trẻ đôi mắt sáng tinh anh nữa đấy! Lý do vì bản thân loại rau này sở hữu hàm lượng cao vitamin A. Hợp chất này đóng vai trò như một tác nhân oxy hóa, có tác dụng bảo vệ mắt chống lại các tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus.

Không những thế, chất này còn giúp hình thành nên các sắc tố võng mạc giúp điều tiết và hỗ trợ mắt nhìn được trong điều kiện thiếu sáng. Hẹ cũng chứa 2 thành phần là lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất này có thể phòng ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng rất hiệu quả.

Những lợi ích tuyệt vời của hẹ. Ai không nên ăn lá hẹ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Làm dịu quá trình tiêu hóa

Hẹ giúp cơ thể loại bỏ các vi khuẩn, nấm men và nấm có hại trong đường ruột có thể cản trở quá trình tiêu hóa của bạn. Sự kết hợp của chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như niacin, thiamin, axit pantothenic, phốt pho, kẽm trong hẹ có tác dụng làm dịu quá trình tiêu hóa.

3. Cải thiện sức khỏe của xương

Lá hẹ chứa nhiều vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng với xương. Loại vitamin này hỗ trợ sản xuất một loại protein gọi là osteocalcin, rất quan trọng để duy trì mật độ khoáng của xương.

4. Chống viêm

Đặc tính chống viêm của hẹ cũng có thể giúp điều trị viêm khớp. Vậy nên bạn cần biết lá hẹ kỵ với gì để tránh làm mất những dưỡng chất quan trọng có trong hẹ khi nấu nướng.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Những lợi ích tuyệt vời của hẹ. Ai không nên ăn lá hẹ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chất phytochemical trong hẹ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Hẹ có chứa selen và các hợp chất lưu huỳnh giúp cơ thể chữa lành vết thương nhanh hơn.

6. “Bài thuốc” mát gan, giải độc tự nhiên

Gan được xem là “tấm khiên” bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của độc tố qua đường tiêu hóa, đồng thời đảm nhiệm vai trò đào thải những chất cặn bã là phế phẩm của các quá trình chuyển hóa. Theo đó, một trong những công dụng của lá hẹ nổi bật là thúc đẩy hoạt động của gan, làm tăng quá trình bài trừ độc tố mạnh mẽ hơn.

III. Đối tượng kỵ với lá hẹ

Những lợi ích tuyệt vời của hẹ. Ai không nên ăn lá hẹ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hành lá và lá hẹ có “họ hàng” với nhau. Tưởng chừng 2 nguyên liệu này có thể kết hợp cùng nhau nhưng đó lại là sai lầm. Đối với người bị đau dạ dày khi ăn 2 món này cùng lúc dễ bị chướng hơi và đau bụng, làm cho dạ dày bị tổn thương nhiều hơn.

Tất tần tật những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Tất tần tật những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Tỏi có tác dụng tốt trong điều trị bệnh, xua đuổi độc khí. Tuy nhiên, nếu dùng tỏi không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   lá hẹ hẹ công dụng lá hẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'