Tất tần tật những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Tỏi có tác dụng tốt trong điều trị bệnh, xua đuổi độc khí. Tuy nhiên, nếu dùng tỏi không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

I. Thành phần dinh dưỡng của Tỏi. Tỏi chứa nhiều chất có lợi cho cơ thể và là thuốc kháng sinh tự nhiên được tin dùng từ xưa đến nay. Theo một nghiên cứu, bổ sung tỏi hàng ngày có thể làm giảm 63% số ca cảm lạnh. Thời gian xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh cũng giảm 70%, từ 5 ngày xuống chỉ còn 1.5 ngày đối với những người ăn tỏi. Ảnh minh họa: Internet Tỏi chứa protein, carbs, vitamin, calo, phốt pho và đặc biệt là allicin. Allicin trong tỏi có khả năng tăng cường tế bào bạch cầu, loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể, thanh lọc máu và làm vệ sinh hệ hô hấp hiệu quả.

II. Một số thực phẩm kỵ với Tỏi 1.Trứng Trứng nếu kết hợp với tỏi có thể trở thành chất độc gây hại cho cơ thể, nhất là ki chiên quá cháy. Tỏi chiên quá cháy thường tạo ra chất rất độc, nguy hiểm cho sức khỏe như bác sĩ An Thị Kim Cúc – Phó Chủ nhiệm Khoa sức khoẻ cộng đồng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết. Do đỏ, tỏi không được ăn cùng với trứng là khuyến cáo chung của nhiều chuyên gia. Ảnh minh họa: Internet 2. Thịt gà Thịt gà là loại thực phẩm có tính ấm (ôn), tính ngọt (cam) vì vậy khi kết hợp với ỏi có vị cay nóng gây nhiệt tương đồng với thịt gà, do đó khi kết hợp chúng lại với nhau dể khiến món ăn trở nên nóng, khó tiêu và dễ sinh ra táo bón, kiết lị. Nếu bạn bị táo bón vì đã ăn gà với tỏi, để mau khỏi, bạn có thể nấu nước lá dâu uống.

Ảnh minh họa: Internet 3. Cá trắm Cũng là một trong những thực phẩm “đại kỵ” với tỏi, vì vậy bạn không nên dùng tỏi kết hợp với cá trắm. Mặc dù cá trắm là thực phẩm bổ dưỡng, rất ngon, thịt chắc song trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên ướp cá trắm với thì là và gừng, mà không nên sử dụng tỏi. Nguyên nhân là, á trắm có tính bình, vị ngọt, trái ngược với tỏi có tính nóng. Nếu cá trắm ướp với tỏi sẽ gây chướng bụng, khó tiêu. Ảnh minh họa: Internet Ngoài thực phẩm trên, bạn không nên nấu tỏi với: • Xoài: Tỏi sống kỵ với gì? Gỏi xoài kết hợp với tỏi có khả năng gây vàng da. • Mật ong: Tỏi tươi kỵ với gì? Sử dụng tỏi với mật ong cùng lúc dễ khiến bạn bị tiêu chảy. • Một số dược liệu khác không nên kết hợp với tỏi như: Địa hoàng, hà thủ ô và sơn trà. Ảnh minh họa: Internet III. Tỏi kỵ với những người thuộc trường hợp sau đây: 1. Những người có bệnh về thị lực Một số thành phần trong tỏi gây kích thích mô kết mạc, ảnh hưởng đến màng nhầy của mắt. Người có bệnh về mắt nên hạn chế ăn tỏi. Ảnh minh họa: Internet 2. Người có tiền sử bệnh gan Tỏi có tính nóng. Trên thực tế, người mắc bệnh về gan thường bị nóng gan. Vì vậy, ăn tỏi trong trường hợp này dễ khiến gan bị kích thích mạnh, gây tổn thương.

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