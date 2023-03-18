Bạn có biết 5 lợi ích tuyệt vời mà sức khỏe nhận được khi ăn một quả sung?

Trước đây Việt Nam không có nhiều loại sung này, nhưng giờ bạn có thể tìm mua sung Nhật, Mỹ, Úc… tại các siêu thị bán đồ ngoại nhập. Thậm chí từ năm ngoái, một số nhà vườn ở Đà Lạt cũng có trồng loại sung này. Trong khi sung Việt Nam chát, ăn dễ bị táo bón do nhiều nhựa, thì quả sung này có tác dụng gì bạn đã biết chưa?

Quả sung (tên khoa học là Ficus carica) là loại trái cây có hình giống với giọt nước, to hơn hoặc gấp đôi ngón tay cái, vỏ màu tím hoặc xanh lục. Thậm chí có giống sung Mỹ quả to bằng quả trứng gà. Thịt quả sung. màu hồng, có vị ngọt nhẹ.

Quả sung từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc điều trị cho các vấn đề về tiêu hóa như táo bón.

Sung giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa bằng cách làm mềm và bổ sung lượng lớn chất xơ vào phân, giảm táo bón và đóng vai trò như một loại prebiotic – nguồn thức ăn cho các vi khuẩn lành mạnh cư trú trong ruột.

Trong các nghiên cứu trên động vật, chiết xuất quả sung giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn, giảm táo bón và cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như viêm loét đại tràng.

Một nghiên cứu ở 150 người bị hội chứng ruột kích thích kèm táo bón cho thấy những người ăn khoảng 4 quả sung khô (45g) 2 lần mỗi ngày giảm đáng kể các triệu chứng đau bụng, đầy hơi và táo bón so với nhóm đối chứng.

Một nghiên cứu tương tự ở 80 người cũng cho thấy rằng việc bổ sung khoảng 300g bột trái sung mỗi ngày trong 8 tuần làm giảm đáng kể tình trạng táo bón, so với nhóm đối chứng.

2. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc sử dụng quả sung làm tăng độ nhạy insulin ở người mắc bệnh tiểu đường. Từ đó giúp bình thường hóa nồng độ axit béo và vitamin E trong cơ thể, khiến giảm lượng đường glucose sau mỗi bữa ăn, góp phần điều trị bệnh hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

3. Giảm cân

Chất xơ trong sung cũng giúp giảm cân và thường được khuyên dùng cho người béo phì. Tuy nhiên, lượng calo cao của chúng cũng có thể dẫn đến tăng cân, đặc biệt là khi tiêu thụ với đường sữa.

4. Làm cho làn da khỏe mạnh

Quả sung rất tốt cho da, đặc biệt là ở những người bị viêm da dị ứng hoặc da khô, ngứa do dị ứng. Đây chính là công dụng của quả sung đã được các nhà khoa học chứng minh.

Một nghiên cứu ở 45 trẻ em bị viêm da cho thấy bôi loại kem chiết xuất từ quả sung khô 2 lần/ngày trong 2 tuần có thể điều trị các triệu chứng viêm da hiệu quả hơn so với kem hydrocortisone (một loại kem dùng để điều trị các vấn đề về da như ngứa, kích ứng, sưng).

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trong một nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm đã cho thấy sự kết hợp của các chất chiết xuất từ quả sung có tác dụng chống oxy hóa tế bào da, giảm phân hủy collagen và cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn.

5. Phòng cao huyết áp

Người ta thường dùng natri dưới dạng muối, nhưng kali thấp và natri cao có thể dẫn đến cao huyết áp. Những quả sung có hàm lượng kali cao và ít natri, vì thế chúng là sự phòng ngừa hoàn hảo trước sự xuất hiện và ảnh hưởng của chứng cao huyết áp, sử dụng sung như một loại quả ăn vặt, có thể giải quyết các dây thần kinh và mang lại sự bình tĩnh cho ngày của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Tác hại của quả sung

Mặc dù những công dụng của quả sung là vô cùng hữu ích, nhưng loại quả này cũng có một số tác hại tiềm ẩn.

- Gây ra một số vấn đề về tiêu hóa

Khi chúng được sử dụng như một biện pháp điều trị táo bón tại nhà, quả sung có thể gây tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa khác. Vì loại quả này có hàm lượng chất xơ cao, nên ăn quá nhiều quả sung, đặc biệt là quả sung khô, có thể gây tiêu chảy.

- Tương tác thuốc

Quả sung cũng khá giàu vitamin K, có thể cản trở các loại thuốc làm loãng máu như warfarin và khiến chúng kém hiệu quả hơn.

- Dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với quả sung. Các nhà nghiên cứu ở Vienna phát hiện ra rằng nhiều người dị ứng với phấn hoa bạch dương có kết quả xét nghiệm dị ứng da với quả sung tươi.