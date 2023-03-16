6 lợi ích tuyệt vời mà củ dền đỏ mang lại cho làn da và sức khỏe của bạn

Ngày nay các chị em đã quá quen thuộc với củ dền cũng như tác dụng làm đẹp mà loại thực phẩm này mang lại. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, củ dền còn được dùng để chăm sóc sắc đẹp và hỗ trợ sực khỏe.

Nhờ chứa nhiều vitamin A, B, C, PP, các chất khoáng và axit amin, mà củ dều không chỉ là nguyên liệu làm đẹp da an toàn mà còn có khả năng ngăn ngừa quá trình oxy hóa, loại bỏ mụn cũng như duy trì làn da đầy sức sống và trắng sáng hơn. 1. Có thể trì hoãn lão hóa sớm Củ dền chứa vitamin A và carotenoid cùng một lượng lớn lutein. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, có thể chống lại các gốc tự do và bảo vệ da trước lão hóa.

Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng về vấn đề này, song một nghiên cứu ở Trung Quốc cũng đã chứng minh hàm lượng phenolic trong củ dền có đặc tính chống lão hóa da. 2. Làm sáng da và mờ vết thâm Vitamin C chứa trong củ dền rất hiệu quả trong việc làm sáng da và mờ các khuyết điểm. Nước ép củ dền chứa một lượng vitamin C đáng kể, giúp thay đổi sắc tố da. Không những thế, dùng nước ép này trộn với mật ong, rồi cho 1 thìa cà phê mật ong vào trộn đều. Dùng bông cẩn thận thoa hỗn hợp trên lên mặt và cổ. Chờ 15-20 phút, sau đó dùng khăn ướt lau sạch, bạn sẽ thấy làn da sáng lên ngay lập tức.

Lượng vitamin C dồi dào không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của bức xạ UV mà còn cũng giúp tổng hợp collagen, mang lại làn da trẻ trung. 3. Bổ máu Hàm lượng chất sắt cao trong củ dền đỏ có tác dụng giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Đồng thời, hàm lượng chất đồng trong củ dền giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể. Củ dền là loại thực phẩm có tác dụng trong phòng và điều trị bệnh thiếu máu. 4. Hỗ trợ phòng chống ung thư Một số nhà nghiên cứu dự đoán rằng chiết xuất củ dền có chứa betanin, nên có khả năng ngăn ngừa ung thư vú và tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu ở Đại học Howard, Washington, nếu ăn củ dền thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc ung thư phổi và ung thư da. Củ dền cũng được chứng minh giảm đáng kể sự tăng sinh của tế bào ung thư. Một số nhà nghiên cứu dự đoán rằng chiết xuất củ dền có chứa betanin, nên có khả năng ngăn ngừa ung thư vú và tuyến tiền liệt 5. Son môi tự nhiên Củ dền có màu sắc tự nhiên, giúp làm hồng môi, cải thiện sắc tố thâm sạm trước đây trở nên tươi tắn hơn. Đồng thời, chúng còn cung cấp lượng vitamin dồi dào cùng nhiều chất chống oxy hóa, dưỡng môi luôn căng mọng và khỏe mạnh, hạn chế nếp nhăn rãnh môi. Nếu bạn đang phiền lòng vì đôi môi nhiều khuyết điểm của mình thì hãy thử tạo ngay cho mình một thỏi son tự nhiên bằng củ dền nhé. 6. Hạn chế chứng táo bón Như bất kỳ loại rau quả nào khác, trong thành phần của củ dền có hàm lượng chất xơ nhất định. Khi uống nước ép củ dền thường xuyên sẽ giúp giảm được hạn chế chứng táo bón và bài tiết chất độc. Sở dĩ củ dền tốt cho hệ tiêu hóa vì nó giàu chất xơ. * Một số lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ Tuy nhiên khi sử dụng củ dền đỏ bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: Hạn chế ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền với những người có tiền sử sỏi thận. Nước ép củ dền đỏ pha sữa có thể gây hại; do vậy không được dùng nước củ dền để pha sữa.

Bất ngờ với 8 món ăn vặt lành mạnh, giảm cân hiệu quả Các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng cố gắng giảm cân không có nghĩa là bạn phải từ bỏ hoàn toàn các bữa ăn nhẹ. Bởi, nếu biết ăn đúng cách và chọn thực phẩm lành mạnh thì bạn có thể giảm cân hiệu quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-loi-ich-tuyet-voi-ma-cu-den-do-mang-lai-cho-lan-da-va-suc-khoe-cua-ban-564543.html