Bất ngờ với 8 món ăn vặt lành mạnh, giảm cân hiệu quả

Hạt chia là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng. Trong hạt chia có chứa canxi, vitamin, chất xơ, protein, omega-3, chất chống oxy hóa... tốt cho sức khỏe. Hạt chia chứa nhiều chất xơ và protein, hỗ trợ cho quá trình giảm cân.

Táo và bơ đậu phộng là một món ăn nhẹ thân thiện với chế độ ăn uống. Mọi người có thể sáng tạo với sự kết hợp giữa các loại trái cây với bơ hạt hoặc bơ đậu phộng tùy theo sở thích.

Hạt chia khi ngâm vào nước sẽ trương nở lên nhiều lần, tạo ra một lớp màng nhầy bao quanh, do đó khi sử dụng hạt chia sẽ giúp bạn có cảm giác no, hạn chế ăn vặt quá nhiều. Bạn có thể cho hạt chia vào nước uống hàng ngày hoặc cho vào nước hoa quả, sữa chua để ăn vặt mỗi ngày trong quá trình giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo USDA, một quả táo cỡ vừa cung cấp 20% chất xơ cho người ăn và được khuyến nghị nên ăn 1 đến 2 cốc trái cây mỗi ngày.

Một lát táo có thể ăn kèm trực tiếp với bơ đậu phộng hoặc bơ hạt cũng bổ sung protein và chất béo tốt cho bữa ăn nhẹ của một người.

3. Sữa chua và quả mọng

Một trong những đồ ăn vặt giảm cân đẹp da được nhiều người ưa thích là sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein và quả mọng là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt nhất.



Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt này không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn rất thơm ngon. Bạn nên ăn nửa cốc sữa chua và vài quả dâu tây, việt quất, nho… để làm bữa phụ giảm cân.

4. Sô cô la đen và hạnh nhân

Sô cô la đen chứa chất chống oxy hóa và hạnh nhân là một nguồn giàu chất béo lành mạnh. Hai loại này không chỉ lọt top đồ ăn vặt giảm cân mà còn tốt cho tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử một vài thìa cà phê sô cô la đen hoặc một miếng sô cô la đen với một ít hạt.

5. Trứng luộc

Trứng là một nguồn protein tuyệt vời. Nhiều người nghĩ rằng trứng không có lợi cho sức khỏe do lo ngại về cholesterol. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy trứng không làm tăng mức cholesterol và chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

6. Các loại hạt sấy khô

Các loại hạt khô phổ biến như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, mắc ca, hạt thông, hạt dẻ cười… đều là những loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa, loại chất béo này tốt cho tim mạch và sức khỏe mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng kcal trong những loại hạt này khá cao. Cụ thể trong 100g hạt dẻ cười có chứa khoảng 210kcal, trong hạt óc chó là 654kcal, trong hạt mắc ca là 718kcal…

Dù hàm lượng kcal khá cao, tuy nhiên vì trong hạt khô có chứa nhiều chất béo nên những loại hạt này sẽ tạo cảm giác nhanh no và no lâu, khiến bạn hạn chế ăn vặt quá nhiều, giảm cân một cách tự nhiên.

Bên cạnh chất béo, các loại hạt còn có chứa chất xơ, protein và nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe.

7. Rong biển sấy khô

Rong biển sấy khô có chứa hàm lượng vitamin A cao gấp 2 lần so với cà rốt, hàm lượng canxi cao gấp 3 lần trong sữa bò, lượng vitamin B2 gấp 4 lần trứng.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn rong biển sẽ giúp cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời còn giúp đốt cháy kcal để tạo ra nhiệt, ức chế sự sản xuất các tế bào mỡ mới. Bạn có thể ăn rong biển khô như một món ăn vặt bổ dưỡng, giúp giảm cân mỗi ngày. Khi ăn rong biển, bạn nên chọn sản phẩm sấy khô đơn giản, không thêm gia vị.

8. Bánh yến mạch

Bánh ăn vặt giảm cân như yến mạch chỉ có khoảng 51g carbs, 13g protein, 5g chất béo và 8g chất xơ. Yến mạch gồm một lượng đáng kể các vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa thiết yếu. Chính vì có hàm lượng dinh dưỡng cao nên bánh yến mạch là đồ ăn vặt healthy tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng buổi tối ít calo.