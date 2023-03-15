Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc

Chọn thực phẩm 15/03/2023 05:09

Dâu tây Mộc Châu quả vừa phải không quá to, quả thường to khi bước vào chính chính vụ dâu tây. Trong khi đó dâu tây của Trung Quốc quả to, đều hơn hẳn.

Mùa dâu tây đang chín rộ, "nhuộm đỏ" tại các gánh hàng rong hay cửa hàng trái cây mà trên mạng xã hội, dâu tây cũng được các chủ tài khoản mời chào với mức giá cực kì “ưu đãi”. 

Trước đây, dâu tây chỉ có tại các cửa hàng hoa quả sạch hoặc hệ thống các siêu thị lớn với giá khá đắt từ 300.000 - 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dâu tây đang được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá rất rẻ, dao động từ 75.000 đến 110.000/ 1kg. Theo người bán, đây là loại dâu tây Hana Mộc Châu, vậy phân biệt dâu như nào để chọn được dâu tây ngon?

 

Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 1

 

Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 2

Dâu tây giá rẻ bán tràn lan chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

 

Phân biệt bằng kích thước

Theo các chuyên gia, dâu tây Trung Quốc có kích thước quả to, độ đồng đều cao. Quả có độ cứng, mịn, màu đỏ sậm rất đẹp mắt. Ngoài ra dâu tây Trung Quốc phần dài quả (phủ cuống) màu đỏ đậm hơn, không có màu trắng đan xen.

Một đặc điểm đặc trưng của dâu tây Trung Quốc là nhận biết về mùi vị. Quả không có mùi thơm, khi ăn cảm giác bở, không có vị chua thanh. Quả dâu Mộc Châu thường to ở phần gần cuống và thon dần về chóp, trong khi dâu Trung Quốc lại quả khá đều, to đều, cuống dài, sờ vào quả có độ cứng, mịn.

Ngoài ra, người tiêu dùng còn nhận thấy dâu tây Trung Quốc để được lâu hơn dâu tây Mộc Châu. 

Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào độ cứng trái dâu

Dâu tây Trung Quốc và dâu tây Mộc Châu đều có nhiều giống Nhật Bản, nhưng loại dâu tây ở Mộc Châu có độ cứng vừa phải, màu sắc đỏ tươi mọng. Còn dâu tây Trung Quốc tựa như nhuộm màu thâm thâm, không được tươi như dâu tây của ta.

Để chọn dâu tây ngon, người tiêu dùng tránh các quả mềm nhũn, dập nát hay quả còn đốm xanh trên thân. Đó thường là những quả được hái khi còn chưa chín, ăn sẽ chua, ít nước. 

Nhận biết về thịt quả

Đây là đặc điểm rất quan trọng để phân biệt, dâu tây Mộc Châu và Trung Quốc. Dâu tây Mộc Châu có phần thịt quả màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng. Còn dâu tây Trung Quốc có màu đỏ đậm hơn, phần màu trắng bên trong rất ít.

Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi dâu tây Trung Quốc để ở điều kiện bình thường, 25 – 30 độ, thì 7 – 10 ngày vẫn còn tươi. Đặc điểm này đa số trái cây Trung Quốc nào cũng có. Thậm chí các gánh hàng rong bán dâu tây ngoài đường, dưới thời tiết nắng nóng mà vẫn không khô héo, hư hỏng (do ngâm thuốc bảo quản). 

5 loại thực phẩm tăng vòng 1 hiệu quả mà không béo

5 loại thực phẩm tăng vòng 1 hiệu quả mà không béo

Phụ nữ ai cũng mong muốn sở hữu vòng 1 hấp dẫn và quyến rũ. Có nhiều cách để giúp hỗ trợ tăng kích thước vòng 1. Trong đó, sử dụng các thực phẩm mang lại hiệu quả khá tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm dâu tây trái cây

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'