Dâu tây tràn lan chợ mạng, mách chị em mẹo cực dễ phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc

Dâu tây Mộc Châu quả vừa phải không quá to, quả thường to khi bước vào chính chính vụ dâu tây. Trong khi đó dâu tây của Trung Quốc quả to, đều hơn hẳn.

Mùa dâu tây đang chín rộ, "nhuộm đỏ" tại các gánh hàng rong hay cửa hàng trái cây mà trên mạng xã hội, dâu tây cũng được các chủ tài khoản mời chào với mức giá cực kì “ưu đãi”. Trước đây, dâu tây chỉ có tại các cửa hàng hoa quả sạch hoặc hệ thống các siêu thị lớn với giá khá đắt từ 300.000 - 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dâu tây đang được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá rất rẻ, dao động từ 75.000 đến 110.000/ 1kg. Theo người bán, đây là loại dâu tây Hana Mộc Châu, vậy phân biệt dâu như nào để chọn được dâu tây ngon? Dâu tây giá rẻ bán tràn lan chợ mạng. Ảnh chụp màn hình Phân biệt bằng kích thước Theo các chuyên gia, dâu tây Trung Quốc có kích thước quả to, độ đồng đều cao. Quả có độ cứng, mịn, màu đỏ sậm rất đẹp mắt. Ngoài ra dâu tây Trung Quốc phần dài quả (phủ cuống) màu đỏ đậm hơn, không có màu trắng đan xen. Một đặc điểm đặc trưng của dâu tây Trung Quốc là nhận biết về mùi vị. Quả không có mùi thơm, khi ăn cảm giác bở, không có vị chua thanh. Quả dâu Mộc Châu thường to ở phần gần cuống và thon dần về chóp, trong khi dâu Trung Quốc lại quả khá đều, to đều, cuống dài, sờ vào quả có độ cứng, mịn. Ngoài ra, người tiêu dùng còn nhận thấy dâu tây Trung Quốc để được lâu hơn dâu tây Mộc Châu. Ảnh minh họa: Internet Dựa vào độ cứng trái dâu Dâu tây Trung Quốc và dâu tây Mộc Châu đều có nhiều giống Nhật Bản, nhưng loại dâu tây ở Mộc Châu có độ cứng vừa phải, màu sắc đỏ tươi mọng. Còn dâu tây Trung Quốc tựa như nhuộm màu thâm thâm, không được tươi như dâu tây của ta. Để chọn dâu tây ngon, người tiêu dùng tránh các quả mềm nhũn, dập nát hay quả còn đốm xanh trên thân. Đó thường là những quả được hái khi còn chưa chín, ăn sẽ chua, ít nước. Nhận biết về thịt quả Đây là đặc điểm rất quan trọng để phân biệt, dâu tây Mộc Châu và Trung Quốc. Dâu tây Mộc Châu có phần thịt quả màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng. Còn dâu tây Trung Quốc có màu đỏ đậm hơn, phần màu trắng bên trong rất ít. Ảnh minh họa: Internet Trong khi dâu tây Trung Quốc để ở điều kiện bình thường, 25 – 30 độ, thì 7 – 10 ngày vẫn còn tươi. Đặc điểm này đa số trái cây Trung Quốc nào cũng có. Thậm chí các gánh hàng rong bán dâu tây ngoài đường, dưới thời tiết nắng nóng mà vẫn không khô héo, hư hỏng (do ngâm thuốc bảo quản). 5 loại thực phẩm tăng vòng 1 hiệu quả mà không béo Phụ nữ ai cũng mong muốn sở hữu vòng 1 hấp dẫn và quyến rũ. Có nhiều cách để giúp hỗ trợ tăng kích thước vòng 1. Trong đó, sử dụng các thực phẩm mang lại hiệu quả khá tốt. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-tay-tran-lan-cho-mang-mach-chi-em-meo-cuc-de-phan-biet-dau-tay-moc-chau-voi-dau-tay-trung-quoc-564261.html Theo Hoa Quỳnh Anh (T/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-tay-tran-lan-cho-mang-mach-chi-em-meo-cuc-de-phan-biet-dau-tay-moc-chau-voi-dau-tay-trung-quoc-564261.html