Ban đầu, họ không định sử dụng công nghệ AI vì sợ không đủ độ chân thực. Khi xem một số video dựng thử do đơn vị kỹ xảo gửi đến, nhà sản xuất đánh giá phương pháp áp dụng công nghệ khả thi. Giọng thoại của Thùy Tiên cũng được xử lý hậu kỳ với phần lồng tiếng thay thế của diễn viên Huỳnh Bảo Ngọc.

Ngay sau đó, đại diện phát hành xác nhận việc Hoa hậu Thùy Tiên sẽ không còn đảm nhận vai nữ chính, nhưng không tiết lộ danh tính người thay thế. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán từ khán giả, trong đó khả năng dùng AI được cho là cao nhất.

Tháng 12/2024, Thùy Tiên được giới thiệu là nữ chính trong Chốt đơn, dự án đánh dấu lần thứ hai cô chạm ngõ điện ảnh, do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện. Phim khai thác câu chuyện về "chiến thần chốt đơn" Hoàng Linh (do Thùy Tiên thủ vai) và chú An (Quyền Linh) - nhân viên văn phòng kiêm tài xế xe ôm công nghệ.

Tuy nhiên, giữa tháng 5, thông tin Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, khiến dư luận xôn xao.

Sự việc khiến nhiều người lo lắng đến số phận của phim Chốt đơn. Thời điểm đó, poster giới thiệu phim cũng đã bị gỡ khỏi website đơn vị phát hành và fanpage chính thức của phim cũng biến mất.

Giữa tháng 5, thông tin Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng trong vụ án sản xuất hàng giả. Ảnh: VNExpress.

Ban đầu, Chốt đơn dự kiến ra mắt ngày 7/3, nhưng đến cuối tháng 2, đơn vị phát hành thông báo dời lịch chiếu sang 20/6 để hoàn thiện hậu kỳ. Lịch phát hành tiếp tục được điều chỉnh sau ồn ào của Thùy Tiên. Đến hiện tại, phim đã ấn định ngày khởi chiếu mới là 8/8.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, quê ở TP HCM, từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Cô đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 ở Thái Lan. Danh hiệu giúp cô đắt show quảng cáo, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, cũng như nổi bật ở làng mốt, game show truyền hình trong nước.

Năm 2024, cô đóng chính trong phim Linh miêu (đạo diễn Lưu Thành Luân), cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Tác phẩm gây chú ý, đạt hơn 87 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam, song nhận nhiều lời chê về kịch bản.