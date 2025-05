Đơn vị này khẳng định, mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận hay đầu tư cổ phần giữa Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do cô tự thực hiện với tư cách cá nhân. Công ty không tham gia, không đại diện và không hưởng bất kỳ lợi ích kinh tế nào từ những giao dịch này.

"Việc chấm dứt hợp đồng là một thủ tục pháp lý bắt buộc, căn cứ vào các tình tiết hiện hành, không phản ánh quan điểm cá nhân hay phủ nhận những đóng góp trước đây của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên", phía Sen Vàng nhấn mạnh.

Phía này cho biết thêm, kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Công ty ghi nhận và trân trọng những đóng góp ấy, đồng thời mong khán giả, đối tác nhìn nhận sự việc một cách khách quan và thiện chí.

Hoa hậu Thuỳ Tiên từng là hình mẫu để giới trẻ noi theo

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ngày 19/5, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt.

Theo cơ quan điều tra, Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.