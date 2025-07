NÓNG: Công an vào cuộc xử lý quái xế thả hai tay khi điều khiển xe máy trên cầu Rồng ở Đà Nẵng

Cơ quan Công an cũng xác định đối tượng Lê Huy Khôi (SN 1986), trú tỉnh Thanh Hoá là nghi phạm nên đã tiến hành tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng về đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô thả hai tay di chuyển trên cầu Rồng hướng Hải Châu - Sơn Trà, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh, làm rõ.

Đến 20h tối 6/7, cơ quan Công an xác định chủ phương tiện mô tô loại Yamaha Sirius màu đen bạc - BKS 43X6-8453 là P.D.N (SN 1959), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (cũ).

Đồng thời, cơ quan Công an cũng xác định đối tượng Lê Huy Khôi (SN 1986), trú tỉnh Thanh Hoá là nghi phạm thực hiện hành vi trên nên đã tiến hành tạm giữ để điều tra.

Lê Huy Khôi thả cả 2 tay và nằm ngữa trên yên xe máy khi di chuyển trên cầu Rồng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh thông tin, được biết đối tượng Khôi đã 5 lần đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần, thường bỏ nhà sống lang thang.

Đáng chú ý, trước đó, Khôi đã từng thực hiện hành vi tương tự và bị cơ quan công an mời làm việc, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, thủ tục để đưa đối tượng vào bệnh viện tâm thần và tiếp tục xác minh, xử lý chủ phương tiện đã giao xe cho người không đủ điều kiện sử dụng theo quy định của pháp luật.

