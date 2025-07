Qua xác minh, công an xác định sự việc xảy ra tại 1 tiệm game trên địa bàn vào rạng sáng ngày 23/3. Công an phường tiến hành rà roát từ ngày 23-3 đến nay, công an phường không tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm liên quan vụ việc trên.

Ban giám đốc Công an TP.HCM lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Thới Hiệp khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Sau đó, cơ quan công an đã vận động 2 nạn nhân là em V.M.H. (13 tuổi) và em H.T.L. (14 tuổi) đến trình báo, hỗ trợ quá trình điều tra.

Cơ quan công an đã xác định 2 người có liên quan vụ việc là Nguyễn Vũ Hảo - chủ quán game và Ngô Quốc Tú.

Tuy nhiên, Nguyễn Vũ Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương do biết đoạn clip cùng thông tin về vụ việc đã bị phát tán trên mạng xã hội và đăng tải trên báo chí.

Khẩn trương truy xét, ngày 6-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa Hảo và Tú về làm việc.

Diễn biến đối tượng Hảo hành hung dã man 2 thiếu niên gây phẫn nộ dư luận - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bước đầu Hảo và Tú thừa nhận hình ảnh trong đoạn clip đúng 2 người. Theo đó, ngày 22/3, sau khi nhận được tin nhắn của nhân viên quán game về việc có khách hàng sử dụng tài khoản "net" của người khác thì Hảo và Tú đã đến để nói chuyện với V.M.H. và H.T.L..

Sau đó, Hảo và Tú đã đánh V.M.H và H.T.L.. Trong đó, riêng Hảo đã dùng tay, chân và nhiều vật dụng (mũ bảo hiểm, dụng cụ hốt rác…) đánh nhiều lần vào nhiều vị trí trên cơ thể của 2 em H. và L..

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thực hiện việc giám định thương tích của 2 em V.M.H. và H.T.L., đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý hành vi của Hảo và Tú theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tiếp tục hỗ trợ, đồng hành trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cung cấp ngay cho cơ quan công an khi có thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để hỗ trợ quá trình xác minh, điều tra vụ việc.