5 món ăn sáng bình dân nhưng là "mỏ vàng" chất bổ mà ai cũng thích mê

Các nghiên cứu cho thấy tăng lượng chất xơ từ các loại ngũ cốc có thể giúp giảm cân. Cụ thể, ăn một loại ngũ cốc giàu chất xơ có hiệu quả giảm thèm ăn và lượng thức ăn tiêu thụ, cũng như giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Nghiên cứu khác phát hiện ra rằng càng hấp thụ nhiều chất xơ ngũ cốc, nguy cơ tăng cân càng thấp.

Mầm lúa mì là một thành phần của hạt lúa mì, chứa lượng vitamin và khoáng chất đậm đặc, bao gồm mangan, thiamine và selen. Thực phẩm ăn sáng này cũng giàu chất xơ, với gần 4 gram trong mỗi khẩu phần 1 ounce (28 gram).

Nhiều chất xơ nhưng ít calo, chuối là một thực phẩm ăn sáng tuyệt vời để thay thế các loại ngũ cốc có đường, giúp thỏa mãn người thích ăn ngọt. Một quả chuối có hơn 100 calo và 3 gram chất xơ có thể đáp ứng tới 12% nhu cầu hàng ngày.

Bạn có thể dùng mầm lúa mì rắc trên tô bột yến mạch, thêm vào sinh tố hoặc bát sữa chua,... để vừa giúp tăng độ giòn, vừa bổ sung chất xơ cho bữa sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ giúp dạ dày rỗng chậm hơn, từ đó kiềm chế cảm giác thèm ăn và giữ no lâu. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tăng lượng chất xơ từ trái cây và rau quả sẽ giúp giảm cân. Ngoài ra, chuối xanh chưa chín là một nguồn tinh bột kháng tốt, được dạ dày và ruột non tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy tinh bột kháng có công dụng giảm lượng thức ăn tiêu thụ và giảm mỡ bụng.

Bạn có thể được thưởng thức chuối đơn thuần, hoặc cắt lát để thêm vào sữa chua, phô mai hoặc bột yến mạch. Thêm chuối xanh chưa chín vào ly sinh tố buổi sáng cũng là cách để nhận một lượng lớn tinh bột kháng.

3. Trứng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, mỗi ăn một quả trứng gà có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe 'từ đầu đến chân'. Bởi, theo GS. Trình Nghĩa Dũng (Chủ tịch Hội dinh dưỡng TQ), trong trứng gà có chứa protein nhiều gấp 2 lần hải sâm. Do đó, trứng thích hợp để bổ sung dinh dưỡng vào bữa sáng sau một đêm các mẹ đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong trứng gà còn chứa lecithin vô cùng quý hiếm. Chất này có khả năng tuần hoàn và thanh lọc mỡ trong cơ thể. Do đó, nó giúp các mẹ giảm tỷ lệ mắc bệnh mỡ máu. Hơn nữa, thành phần chủ yếu của trứng là chất béo không bão hòa đơn và axit béo như omega 9. Chất này có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim.

Đặc biệt, vì sau một đêm nghỉ ngơi, dạ dày bắt đầu hoạt động trở lại nên các mẹ cần ăn thứ gì để không khiến dạ dày phải hoạt động quá nhiều mà lại đảm bảo dinh dưỡng. Do đó, một quả trứng gà vào buổi sáng là gợi ý tuyệt vời, nhất là với mẹ nào đang giảm cân.

4. Rau xanh họ cải

Vào sáng sớm, các loại rau xanh họ cải không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng, giúp giải nhiệt mà còn không tốn nhiều công sức nấu nướng.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như rau súp lơ xanh là lựa chọn lý tưởng để làm giảm lượng glucosinolate trong cơ thể, hỗ trợ sản xuất enzyme trong gan. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh ung thư như ung thư ruột, ung thư miệng, ung thư vú.

5. Sữa chua

Hàm lượng protein cao trong sữa chua giúp hỗ trợ giảm cân, giảm cảm giác thèm ăn. Trong thành phần có nhiều chất lợi khuẩn sinh học, có lợi như Bifidobacteria nên giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Thực tế, sữa chua có khá ít chất béo, carbs và đường, điều này khiến nó trở thành thực phẩm hàng đầu nên được thưởng thức trong bữa ăn đầu tiên của ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu ở phụ nữ cho thấy ăn sữa chua giàu protein làm giảm cơn đói và giảm 100 calo tiêu thụ trong ngày, so với các món ăn nhẹ không lành mạnh - như chocolate và bánh quy giòn. Hơn nữa, ăn ít nhất 7 phần sữa chua/tuần sẽ giảm nguy cơ thừa cân, béo phì xuống thấp hơn so với những người không thường xuyên ăn.

Hãy thử kết hợp một cốc (285 gram) sữa chua Hy Lạp với một ít trái cây hỗn hợp, hạt chia hoặc mầm lúa mì để có một bữa sáng siêu bổ dưỡng.