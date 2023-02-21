Thời điểm ăn sáng tốt nhất để giảm cân nhanh lại tràn đầy năng lượng các nàng nên biết

Một kế hoạch cai nghiện lành mạnh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, cho dù bạn chỉ cần thêm một chút động lực để giảm cân hay bạn đang cố phục hồi sau ''cơn say'' trong kỳ nghỉ.

Hóa ra khi nói đến việc giảm cân, thời điểm bữa ăn của bạn lại rất quan trọng. Đúng là khi bạn ăn thức ăn của bạn cũng quan trọng như những gì bạn cho vào đó. Một bữa sáng lành mạnh được cho là giúp bạn giảm vòng eo và làm phẳng bụng. Ảnh minh họa: Internet Một bữa sáng bổ dưỡng sẽ tiếp nhiên liệu cho cơ thể bạn và bổ sung nguồn dự trữ glycogen cung cấp năng lượng tức thời cho cơ bắp của bạn. Bỏ bữa sáng thường xuyên có liên quan đến việc giảm hoạt động thể chất. Bữa sáng giúp bạn đi đúng hướng để đưa ra những lựa chọn lành mạnh trong suốt cả ngày. Những người ăn sáng có ý thức hơn về thói quen ăn uống của họ.

Bữa sáng có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày bằng cách giảm cảm giác đói vào cuối ngày. Bữa sáng cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và chất béo. Ảnh minh họa: Internet Tất cả chúng ta về mặt kỹ thuật đều "nhịn ăn" khi ngủ mỗi đêm và hầu hết mọi người đều được hưởng lợi từ nó. Vì lý do sức khỏe, bao gồm giảm cân, người khỏe mạnh nên chờ ít nhất 12 giờ giữa bữa tối và bữa ăn đầu tiên vào ngày hôm sau. Từ 7 đến 9 giờ sáng, nhiều người sẽ ngồi ăn trứng hoặc ngũ cốc. Điều đó có nghĩa là họ đang ăn trong một thời gian dài hơn, có khả năng làm tăng lượng calo tiêu thụ.

Đến giữa buổi sáng, bạn có thể với lấy một lọ kẹo hoặc một túi khoai tây chiên vì bạn đã bắt đầu ngày mới với một chiếc bụng rỗng. Bữa sáng nên được tiêu thụ trong vòng một giờ sau khi thức dậy. Điều này ngăn không cho bữa sáng của bạn biến thành một bữa ăn nhẹ hoặc ăn vặt vào giữa buổi sáng, sau đó là bữa trưa. Ảnh minh họa: Internet Bạn không nên ăn nhiều carb tinh chế, chất béo bão hòa hoặc đồ ăn sáng có nhiều đường trong bữa sáng của mình. Nên tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein, ít chất béo không lành mạnh, nhiều chất xơ và ít calo. Cũng cần lưu ý rằng những gì bạn đang uống rất quan trọng. Nếu bạn muốn giảm cân, điều đầu tiên bạn nên làm là uống nhiều nước vào buổi sáng, cùng với bữa sáng của bạn và thậm chí có thể trước đó. Rốt cuộc, bạn cũng bị mất nước suốt cả ngày chẳng hạn như đổ mồ hôi. Nếu bạn muốn giảm cân, đừng nhấn nút báo lại để ngủ thêm, thay vào đó, hãy lấy một cốc nước và ăn gì đó trong vòng 30 phút. Theo Times of India

Vị ngon khó cưỡng nhưng những món này dễ làm rối loạn tinh thần, tăng mỡ trong máu Chúng ta đã sớm biết rằng một chế độ ăn uống lành mạnh góp phần mang lại vẻ ngoài và sức khỏe cho chúng ta.

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