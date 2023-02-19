Mít và bí đao chính là những thực phẩm đại bổ, nhiều lợi ích về dinh dưỡng và sức khỏe mà chúng mang lại cùng với cách bạn có thể bao gồm chúng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn se xgiups sức khỏe hạn phúc.

Lớn lên trong một gia đình người Việt, bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ ăn tất cả các loại rau trên thế giới. Tuy nhiên, có rất nhiều loại rau siêu dinh dưỡng được trồng trong nước mà chúng ta đã bỏ quên. Khi bạn tìm hiểu về vô số lợi ích đáng kinh ngạc của chúng đối với sức khỏe của mình, bạn có thể muốn hết sức cẩn thận vào lần tới khi ra ngoài mua rau hoặc đặt hàng trực tuyến.

Mít xanh là nguồn cung cấp Vitamin C, kali và phốt pho lành mạnh. Thông thường, người ta dùng mít để thay thế thịt trong các món chay.

Tiến sĩ Nicheta Bhatia, Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cung cấp các bài giảng cho khách mời tại Đại học Delhi, chia sẻ rằng mít xanh là một nguồn giàu kali, giúp kiểm soát huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Nói về việc ăn loại trái cây này có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao, ung thư và tiểu đường loại 2 như thế nào, cô giải thích: “Hạt mít giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và cải thiện cholesterol HDL (tốt). Mít có chứa các chất như chất phytochemical. Những chất hóa học thực vật này cũng có đặc tính chống oxy hóa (chất chống oxy hóa đang kiểm soát quá trình oxy hóa tế bào) có thể giúp kiểm soát sự phát triển của các bệnh thoái hóa như ung thư.”

Mít có chỉ số đường huyết trung bình nhưng lá và thân của cây giúp điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Vì nó là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nên nó cải thiện khả năng chữa bệnh bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn nguyên quả, dưới dạng salad sống cùng với chanh-bạc hà cơ bản và nước sốt tiêu, như một thành phần của sinh tố, trong một ít cháo, xào, nấu/nướng/rang/ướp như nhồi trong màng bọc hoặc trong món khai vị tuyệt vời cùng với nước chấm.

Một cách khác để thưởng thức nó là ở dạng bột mít xanh có sẵn trong nhiều nhãn hiệu được thiết kế chủ yếu cho bệnh nhân tiểu đường, quản lý glucose, người bị kháng insulin hoặc phụ nữ đối phó với PCOS/PCOD.

Bột mít xanh nếu dùng thường xuyên đã được chứng minh là hạ Hba1c, lượng đường trong máu và mức độ sau bữa ăn quá. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thêm 1-2 muỗng canh bột mít xanh hữu cơ vào lúa mì/gạo trong khi làm bột nhào. Thời điểm tốt nhất chắc chắn là vào sáng sớm hoặc sau bữa ăn để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và tránh ăn vặt không cần thiết.

Ngay cả lá của loại quả này, đặc biệt là nước ép lên men được chế biến từ lá của nó cũng rất hữu ích trong việc giảm lượng đường trong máu và có thể dùng khi bụng đói cùng với một ít quế.

Dù bạn chọn cách nào, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng điều quan trọng là phải chú ý đến việc tiêu thụ kỳ quan sức khỏe này. Ngay cả một thực phẩm lành mạnh nếu tiêu thụ quá mức cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Bí đao/ bí ngòi đang bùng nổ với những lợi ích

Tiến sĩ Nicheta Bhatia chia sẻ rằng bí đao là nguồn cung cấp canxi và phốt pho tuyệt vời. Trên thực tế, việc tiêu thụ nó đóng vai trò như một loại thuốc cho bệnh nhân trầm cảm vì nó là một nguồn giàu axit amin thiết yếu tryptophan giúp cải thiện tâm trạng trầm cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Nó giúp kiểm soát cholesterol bằng cách giảm mức LDL trong máu. Nó chống viêm và do đó giúp điều trị viêm khớp và hen suyễn.

Nếu bạn đã từng nghe nói về loại bí ít được sử dụng này, bạn có thể đã nghe nói về lợi ích của nước ép của nó. Nước ép bí đao giúp tăng số lượng tế bào bạch cầu, do đó cải thiện mức độ miễn dịch. Hạt của nó có hàm lượng carotenoid và kẽm cao giúp ngăn ngừa sự phì đại của tuyến tiền liệt và các vấn đề về bàng quang dễ bị kích thích, do đó giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Suhani Jain cho biết thêm rằng bí đao cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời dành cho những người muốn giảm mỡ cứng đầu.

Theo Times of India