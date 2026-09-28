Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 28/09/2026 11:55

Tham gia chương trình tạp kỹ du lịch Blue Friends: Travel Friends của đài TVB, Chung Gia Hân lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện đặc biệt về hành trình làm mẹ, trong đó có trải nghiệm sinh con tại nhà ở Vancouver, Canada.

Tham gia chương trình tạp kỹ du lịch Blue Friends: Travel Friends của đài TVB, Chung Gia Hân lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện đặc biệt về hành trình làm mẹ, trong đó có trải nghiệm sinh con tại nhà ở Vancouver, Canada.

Nữ diễn viên cho biết cô từng tự mình đón con chào đời ngay tại nhà. Đặc biệt, con gái lớn của cô cũng có mặt và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc em trai ra đời.

"Tôi tự đỡ đẻ cho con. Vì sinh ở nhà nên tôi tự đón con ra thôi. Con gái tôi cũng đứng nhìn em trai chào đời. Có phải tôi hơi kỳ lạ không? Tôi thấy chuyện đó rất tự nhiên", Gia Hân chia sẻ.

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà - Ảnh 1

Theo nữ diễn viên, cô muốn con gái hiểu rằng sinh nở cũng là một phần tự nhiên của cuộc sống. Dù khoảnh khắc ấy có thể đi kèm đau đớn và máu me, cô vẫn cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của quá trình một sinh linh chào đời.

Với Gia Hân, những cơn đau chuyển dạ còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong lúc vượt cạn, cô nghĩ về mẹ và những gì bà từng trải qua khi sinh ba người con. "Tôi muốn trải qua cơn đau này. Tôi có thể trải nghiệm quá trình và cảm nhận những gì mẹ tôi từng trải qua khi sinh ba anh chị em chúng tôi. Điều đó đối với tôi vô cùng giá trị", cô bộc bạch.

Nhắc đến mẹ, Gia Hân không giấu được xúc động. Cô cho biết luôn muốn gần gũi và trân trọng mẹ bởi hiểu rằng bà đã trải qua nhiều vất vả để trở thành một người mẹ tốt. Những ký ức ấy cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô trong quá trình sinh con.

Nữ diễn viên tiết lộ con gái lớn Kelly, hiện 10 tuổi, rất yêu thích việc chăm sóc em bé. Cô bé thậm chí từng nói muốn sau này có ba người con giống mẹ và nhờ mẹ "tìm" giúp.

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà - Ảnh 2

Sau khi lập gia đình, cuộc sống của Gia Hân có nhiều thay đổi. Từng dành nhiều tâm huyết cho công việc diễn xuất, cô hiện xem gia đình là ưu tiên hàng đầu. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng, bác sĩ Jeremy, cùng ba con tại Vancouver.

Chung Gia Hân, 42 tuổi, là gương mặt quen thuộc của TVB, từng ghi dấu qua các phim Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Cô kết hôn với bác sĩ Jeremy năm 2015 và lần lượt có ba con: Kelly (2016), Jared (2018) và Anika (2022). Sau khi kết hôn, cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn thỉnh thoảng trở lại TVB đóng phim.

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